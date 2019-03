Morte cerebrale per donna in coma dopo chirurgia estetica Monza | si attende autopsia

ilsussidiario

(Di venerdì 8 marzo 2019) La 39enne dida tre giorni inuna liposuzione, è stata dichiarata morta dal punto di vista: ormai non ci sono più speranze

SkyTG24 : Monza, morte cerebrale per donna in arresto cardiaco dopo anestesia - Agenzia_Ansa : #Monza, morte cerebrale per la donna in arresto cardiaco dopo l'anestesia #ANSA - PaolettCataleya : RT @ilmessaggeroit: Monza, morte cerebrale per la #donna in coma dopo #intervento estetico -