ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Dopo tre giorni dal ricovero nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale San Gerardo diladi 38 anni di Desio che si erapocodi sottoporsi a liposuzione in uno studio privato di Seregno. Il chirurgo che l’ha trattata, Maurizio Cananzi, nelle prossime ore sarà probabilmente iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Il suo studio è stato immediatamente sequestrato dai carabinieri e sarà ora esaminato dai militari del Nas di Milano.Per comprendere cosa sia accaduto, se un improvviso shock anafilattico o un errore umano dovuto a errate dosi o utilizzo di farmaci da parte del chirurgo, sarà necessario attendere l’autopsia. Non solo, saranno necessarie anche perizie tecniche, per ricostruire quali sostanze e in che quantità hanno provocato il collasso della 38enne. A quanto emerso finora, ma le indagini sono solo alle ...

LaStampa : Monza, morta la donna di 39 anni andata in coma dopo l’anestesia per una liposuzione - italianaradio1 : Monza, morta la donna che si era sentita male prima di un intervento di chirurgia estetica in uno studio a Seregno - Cascavel47 : Monza, morta la donna che si era sentita male prima di un intervento di chirurgia estetica in uno studio a Seregno… -