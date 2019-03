Mondo Marcio | nel suo nuovo disco Uomo anche il featuring con Mina

Mondo Marcio : «Nell’era dove l’immagine patinata di Photoshop fa da padrona - ho celebrato l’imperfezione umana» : Esce oggi nei negozi e su tutte le piattaforme digitali “UOMO!”, il nuovo album di Mondo Marcio. È possibile scaricare e ascoltare il disco al seguente link: https://orcd.co/uomo. «Nell’era dove l’immagine patinata di Photoshop fa da padrona, e dove il numero di like sotto alle nostre foto definisce il nostro stato sociale, “UOMO!” è una celebrazione della natura umana, unica anche per i suoi difetti – dichiara Mondo Marcio in merito ...

Mondo Marcio lancia Purple Weed : 'Una passione che ho coltivato - letteralmente' : Dopo J Ax, Gué Pequeno e tanti altri, anche Mondo Marcio é entrato nel sempre più folto club di rapper, in Italia come nel resto del Mondo, che hanno lanciato un brand di marijuana legale. L'annuncio é arrivato tre giorni fa, direttamente dai canali social del rapper ed imprenditore milanese. Un annuncio che ha scaldato i cuori dei fan di lungo corso, dato che GianMarco Marcello – questo il vero nome dell'artista classe 1986 – ha scelto di dare ...

Testo e audio di Angeli e Demoni di Mondo Marcio con la partecipazione straordinaria di Mina dall’album Uomo! : Angeli e Demoni di Mondo Marcio, con la partecipazione straordinaria di Mina, è disponibile da oggi in radio e in digital download. Il nuovo singolo di Mondo Marcio vede la partecipazione di una delle artiste italiane più stimate ed apprezzate di tutti i tempi ed anticipa il nuovo disco di inediti in programma per il prossimo 8 marzo. Uomo!, questo il titolo del progetto, verrà rilasciato dopo i precedenti progetti del rapper, “DDR (Dio Del ...

Vacca critica Gemitaiz - poi accusa Mondo Marcio di trattare male i fan (VIDEO) : Durante una recente intervista concessa agli Arcade Boyz, Vacca ha utilizzato parole tutt'altro che lusinghiere nei confronti di due suoi noti colleghi, ovvero Gemitaiz e Mondo Marcio. Se per quanto riguarda il primo nome non c'è da stupirsi, dato che già la scorsa estate Vacca e Gemitaiz avevano aspramente discusso pubblicamente, dando vita ad un classico social-dissing, capace di catalizzare l'attenzione del rap-web per qualche giorno a ...

Mondo Marcio critico sui finti dissing : 'Si confonde l'attenzione con il successo' (VIDEO) : Venerdì scorso Mondo Marcio ha diffuso su Spotify, oltre che sulle altre note piattaforme di streaming musicale, il suo nuovo brano 'Leggenda Urbana'. Ieri invece é stato caricato su YouTube il videoclip ufficiale del pezzo che sta riscuotendo ottimi feedback sia da parte del pubblico che della critica. L'apprezzamento del brano da parte del pubblico, così come il fatto che alcuni portali abbiamo identificato la traccia come una sorta di ...

Esce “Leggenda Urbana” - il nuovo singolo di Mondo Marcio : È disponibile su tutte le piattaforme digitali "Leggenda Urbana", il nuovo singolo di Mondo Marcio, scritto e prodotto dal rapper milanese, all'anagrafe Gian Marco Marcello, con Gweedo Carbonyellow. "Leggenda Urbana è per chiunque non ha mai smesso di crederci: per ogni studente che vuole diventare il nuovo presidente, per ogni artista che non riEsce a dormire la notte perché l`ambizione (non il protagonismo!) lo divora, per ogni madre come la ...

