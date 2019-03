Monchi ha già lasciato la Roma - scrive Sky Sport 24 

Rivoluzione Roma - l'esonero di Di Francesco costa caro a Pallotta : Monchi lascia il club giallorosso : La decisione di esonerare Di Francesco ha spinto Monchi a lasciare la Roma, nella giornata di oggi avverrà la risoluzione consensuale L' esonero di Eusebio Di Francesco ha dato il via ad una ...

Roma - alta tensione : lite tra Monchi e gli ultras giallorossi : E’ un momento delicatissimo in casa Roma, i giallorossi sono reduci dall’eliminazione in Champions League ad opera del Porto, la squadra di Di Francesco è stata beffata ai tempi supplementari ma nel mirino sono finite anche le decisioni dell’arbitro ed in particolar modo un rigore non fischiato a Schick. Sono ore di riflessione sul tecnico e del tecnico per il futuro, non è da escludere esonero o dimissioni. Nel frattempo ...

Roma - Monchi pensa al mercato. I giallorossi vanno rinforzati : Roma Monchi – Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. leggi anche —> Inter-Lazio: le probabili formazioni Una cosa è certa, ora […] L'articolo Roma, Monchi pensa al mercato. I giallorossi vanno rinforzati proviene da Serie ...

Il futuro è giallorosso - il progetto vincente della Roma : così Monchi ha in mente di lanciare definitivamente il club : La stagione della Roma fino al momento è stata altalenante, in particolar modo sono arrivati alcuni risultati negativi che hanno fatto perdere alcune posizioni in classifica, adesso la squadra è in grande ripresa e punta ad essere sempre più grande protagonista nella seconda parte della stagione. Ma soprattutto si pensa al futuro, in particolar modo il ds Monchi è al lavoro per costruire una squadra sempre più competitiva. Ecco le ...

Calciomercato Roma - Monchi prova a prendere De Paul : la strategia giallorossa : Calciomercato Roma, Rodrigo De Paul seguito con attenzione dal ds giallorosso Monchi che potrebbe inserire una contropartita Calciomercato Roma, il ds giallorosso Monchi è alle prese con diverse trattative in entrata ed in uscita. Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul, esterno dell’Udinese che tanto bene sta facendo in ...

'Codice Monchi' - l'anticipazione con il ds giallorosso a Sky : 'I tifosi hanno ragione. Chiedo tempo' : 'Il Codice Monchi': gli appuntamenti su Sky Lo speciale in versione integrale sarà trasmesso da Sky Sport 24 martedì 1 gennaio 2019 alle 13.45, alle 16 e alle 19.15.