Modern Family | amori | risate e qualche lacrima nella decima stagione

La decima stagione di Modern Family - da stasera su FOX : È arrivata alla decima stagione Modern Family (già ufficializzata l’undicesima che sarà anche l’ultima) e va in onda in prima visione assoluta da domani venerdì 8 marzo alle 21.00 su FOX (Sky, 112 SAT e FIBRA e 311 del digitale terrestre). La serie creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan (entrambi sceneggiatori dello show Frasier) con la tecnica del...

Modern Family 10 al via - anticipazioni - novità e cast : Torna la famiglia Pritchett per un penultimo ballo, la decima stagione di Modern Family al via su Fox (Sky 112) da venerdì 8 marzo alle 21,00 in prima visione. Una stagione che si apre con la consapevolezza che le loro assurde vicende narrate in una Los Angeles quasi surreale volgono al termine perché nell’ufficializzare l’11esima stagione è stato già reso noto che saraà quella conclusiva. Il successo di Modern Family La serie ...

Torna Modern Family - tra amori - risate e addii : Gli adulti, invece, proseguono la loro vita, costretti ad accettare il fatto che stanno invecchiando e il mondo intorno a loro sta cambiando. Nella nuova stagione non avremo soltanto risate, ma anche ...

Modern Family 10 - la nuova stagione - esce l’8 marzo : Arriva su Fox un canale interamente dedicato alle vicende della famiglia di Modern Family che ripercorre tutte e nove le stagioni, dall’1 fino all’8 marzo. In attesa della partenza dei nuovi episodi della decima stagione l’8 marzo alle 21.00 su Fox (Sky, 112), il network regala ai fan della serie un canale televisivo interamente dedicato: FOX Modern Family, su Fox+1 (Sky 113). Una maratona no stop che ripercorrerà tutte le nove stagioni di ...

Fox Modern Family - il canale dedicato alla famiglia più famosa della tv : Arriva su FOX+1 (113, Sky) un canale interamente dedicato alle vicende della famiglia di Modern Family che ripercorrerà tutte e nove le stagioni, dal 1° fino all’8 marzo. In attesa della partenza dei nuovi episodi della decima stagione l’8 marzo alle 21.00 su FOX (Sky, 112), Fox regala ai fan della serie un canale televisivo interamente dedicato: FOX Modern Family, su Fox+1 (Sky 113) dall’1 all’8 marzo. Una ...

Ufficiale - Modern Family 11 sarà l’ultima stagione : rinnovo e addio a sorpresa per la comedy ABC : Una delle comedy più longeve e premiate della televisione giunge al termine. ABC ha svelato che Modern Family 11 sarà l'ultima stagione della serie. Un rinnovo con addio a sorpresa che il Presidente del network, Karey Burke, ha voluto annunciare nel corso del tour invernale della Television Critics Association. Lodando il lavoro degli showrunners Chris Lloyd e Steve Levitan, la ABC ha anticipato che in Modern Family 11 i fan della serie ...

Modern Family - l’11esima stagione sarà l’ultima : C’è un momento giusto per congedarsi anche dalle migliori famiglie e questo sta per arrivare anche per quella di Modern Family. La sitcom di grande successo in questo ultimo decennio si è aggiudicata ben 22 Emmy, di cui 5 di fila come migliore serie comica in assoluto. Il canale americano Abc, però, ha deciso che le vicende raccontate nello stile di un finto documentario arriveranno a conclusione dopo l’11esima stagione, che andrà ...

Modern Family - l'undicesima stagione sarà l'ultima : Dopo mesi di trattative e di voci, è arrivata la conferma: Modern Family è stata rinnovata dalla Abc per un'undicesima ed ultima stagione. In una giornata in cui il network ha annunciato il rinnovo di alcune sue serie tv, ovvero The Good Doctor ed A Million Little Things, arriva anche la news su uno degli show più visti della rete, capace di vincere ben 5 Emmy Awards come Miglior Comedy.Già nei mesi scorsi, come detto, le voci di un ...

Modern Family - Sarah Hyland (nella serie Hayley Dunphy) : “Ho pensato al suicidio perché ho sempre avuto problemi di salute” : Sarah Hyland, che nella popolare serie Modern Family interpreta Hayley Dunphy, è stata ospite da Ellen DeGeneres e ha raccontato un periodo durissimo della sua vita. “Al tempo ero molto depressa, pensavo al suicidio. Avevo vissuto 26 anni sentendomi sempre come un peso, come qualcuno a cui badare, qualcuno di cui prendersi cura, perché ho sempre avuto problemi di salute”. L’attrice si riferisce al fallimento del primo trapianto ...

Modern Family - Sarah Hyland : ‘Depressa - pensavo al suicidio’ : Sarah Hyland, l’attrice che interpreta Hayley Dunphy in Modern Family, ha parlato in un’intervista a Ellen DeGeneres dei suoi problemi di salute e dei conseguenti pensieri suicidi. Nell’intervista Sarah ha rivelato di aver sofferto di depressione e aver contemplato anche il suicidio in seguito al fallimento del primo trapianto di rene. “Al tempo ero molto depressa, per tanto tempo pensavo al suicidio. Avevo vissuto 26 ...