Milano Boxing Night – Erika Cruz Hernandez promette battaglia | la messicana sfida Vissia

sportfair

(Di venerdì 8 marzo 2019) Effettuata la cerimonia del peso dellalancia laall’azzurraTrovato per la corona Silver dei pesi piuma WBC Grande folla alla cerimonia del peso dellache si è svolta giovedì alle 13.00 al teatro Principe, in Viale Bligny 52, a. Erano presenti i pugili che combatteranno stasera al Superstudio Più, in Via Tortona 27, sempre nel capoluogo lombardo, numerosi giornalisti e fotografi delle principali testate cartacee ed online e moltissimi addetti ai lavori tra cui la Sig.ra Enza Jacoponi, segretario generale della EuropeanUnion che regolamenta il pugilato professionistico in Europa. Laha mostrato grande fiducia in se stessa – come è giusto che sia – ed è pronta are la nostraTrovato per la prestigiosa corona Silver dei pesi piuma WBC: “Mi sono ...

milanomagazine : Grande folla alla conferenza stampa della Milano Boxing Night. Erika Cruz Hernandez promette battaglia… - SuperstudioG : Dalle ore 18 al Superstudio la boxe si riscopre 'glamour' per l'evento firmato da Matchroom Boxing e OPI SINCE 82,… - ttt_boxing : RT @EddieHearn: FIGHT WEEK!! Il nostro secondo evento italiano questo venerdì da Milano in diretta su @DAZN_IT ???? -