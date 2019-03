Milano | accoltella due passanti in Stazione Centrale | arrestato

Milano - accoltella a caso due persone alla Stazione Centrale : Ha aggredito e ferito due passanti nella Stazione Centrale di Milano, colpendoli con un coltello rubato in un ristorante . Un cittadino libico di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni. ...

Milano - migrante ruba un coltello. ?Poi accoltella due persone : Il bollettino di "guerra" è di due feriti e un immigrato arrestato. Una mattina di ordinaria follia a Milano, in Stazione Centrale, luogo ancora "ostaggio" di immigrati che bivaccano in piazzale Duca d'Aosta.Erano le 6.40 di questa mattina quando il libico è entrato nel locale "Panino giusto" per sottrarre un coltello. Le due commesse si stavano cambiando ma lo hanno scoperto. A quel punto l'immigrato è scappato e nel piazzale ha litigato con ...

Milano - accoltellamento nella galleria della stazione Centrale : due feriti : Ha aggredito a caso un ivoriano e un gambiano nella galleria delle carrozze, l’ingresso della stazione Centrale di Milano. Per questo un libico di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri, venerdì mattina, con l’accusa di lesioni. L’episodio, avvenuto poco prima delle 7 di venerdì mattina, non è riconducibile al terrorismo. I due feriti, rispettivamente di 31 e 20 anni, si trovavano a passare dalla zona quando il libico li ha ...

Milano - nordafricano accoltellato in mezzo al traffico : i passanti si tengono alla larga : Ieri sera a Milano, intorno alle 6 del pomeriggio, un uomo è stato accoltellato davanti ai passanti all'incrocio tra viale Farini e viale Stelvio. Le generalità dell'uomo ferito ancora non sono state rivelate, ma la vittima dopo l'aggressione è riuscita ad alzarsi in piedi e a raggiungere l'ospedale Niguarda di Milano dove attualmente è ricoverato in gravi condizioni. Milano, magrebino accoltellato tra i passanti L'uomo è arrivato al nosocomio ...

Uomo accoltellato in strada a Milano - la scena filmata dai passanti. FOTO : Uomo accoltellato in strada a Milano, la scena filmata dai passanti. FOTO E' accaduto all'angolo tra viale Farini e viale Stelvio, poco a nord rispetto al Cimitero Monumentale. Il ferito è di origine nordafricana, dopo l'aggressione è riuscito a raggiungere a piedi l'ospedale Niguarda dove è ricoverato in gravi condizioni. Indaga la ...