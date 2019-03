Milan | Gattuso ' Derby si prepara da solo | ma se sbagliamo con il Chievo ci fanno a

Milan - Gattuso : "Il caso Icardi ha rafforzato l'Inter" : Ranieri? Ha fatto un miracolo col Leicester, sono più di 30 anni che allena in giro per il mondo. Ha grande conoscenza e ha avuto il merito di cambiare il modo con cui fa giocare le sue squadre". Su ...

Milan - Gattuso : «Col Chievo tutto da perdere. Il prossimo anno potrei essere ovunque» : MilanELLO - Dopo la vittoria interna col Sassuolo , il Milan torna in campo domani al Bentegodi di Verona contro il Chievo ultimo della classe, nella sfida valida per la 27esima giornata di Serie A . ...

Gattuso : Milan deve fare subito salto : ANSA, - MilanO, 8 MAR - "Dobbiamo essere bravi. Per tanti mesi abbiamo inseguito, da tanto tempo sento dire e l'ho detto anche io che dobbiamo crescere, alzare l'asticella a livello di mentalità: è ...

Chievo-Milan - conferenza stampa Gattuso : “Vietato sbagliare” : CHIEVO MILAN conferenza stampa Gattuso – “Per giocare la partita di domani non c’è bisogno di pensare al derby. I tre punti in palio sono sempre gli stessi. Peraltro nella storia recente della squadra si fa fatica con questo tipo di squadre”. Non abbassare la guardia e affrontare nel migliore dei modi la trasferta del […] L'articolo Chievo-Milan, conferenza stampa Gattuso: “Vietato sbagliare” proviene da ...

Chievo-Milan - Caldara torna tra i convocati di Gattuso : Chievo-Milan, Caldara si rivede dopo un lungo stop per infortunio, il centrale è stato convocato da Gattuso per l’incontro Il Milan si appresta a giocare un incontro delicato in casa del Chievo Verona, il tecnico Gattuso ha diramato la lista dei convocati della quale fa parte anche Caldara. “Al termine della rifinitura, a Milanello, Mister Gattuso ha ufficializzato la lista dei 23 rossoneri convocati per Chievo-Milan, 27° ...

Milan - Gattuso fu a un passo dall'esonero : La Gazzetta dello Sport svela oggi un curioso retroscena su Gennaro Gattuso . L'allenatore rossonero la scorsa stagione fu a un passo dall'esonero dopo il 3-0 subito contro il Verona al Bentegodi.

Milan - restroscena Gattuso. Mirabelli : “I cinesi volevano esonerarlo” : Oggi il Milan viaggia in acque abbastanza tranquille. Ottimo stato di forma, solidità difensiva e terzo posto agguantato a discapito dei cugini interisti. Gattuso è stato definito da più parti bravo e paziente nel gestire al meglio le caratteristiche del gruppo, avvantaggiato anche dall’arrivo di Piatek. Ma l’anno scorso Rino ha rischiato di andare via. E’ l’ex ds rossonero Massimiliano Mirabelli ad affermarlo in un ...

Milan - ora c'è abbondanza : e Gattuso che fa? : Nella difficoltà il Milan si è compattato: tra voci di panchina traballante, campioni insofferenti, Higuain, e soprattutto molti, moltissimi, infortuni la squadra si è sentita più responsabile. ...

Milan - Bakayoko : "Illogiche le critiche di Gattuso nei miei confronti - ma tutti vorrebbero avere un allenatore bravo come lui" : Tiémoué Bakayoko è l'uomo che, ancora più di Piatek, ha preso per mano il Milan nei momenti di maggiore difficoltà e lo ha trascinato a forza a lottare per un posto in Champions League. Lo ha fatto a ...

Gennaro Gattuso - Luciano Moggi : i fatti nobilitano la sua storia al Milan : Ko a Cagliari e superata dal Milan dopo un lungo inseguimento, il marzo dell' Inter non comincia bene. Tutto l' opposto rispetto ai "cugini" guidati con sagacia da Gattuso, attraverso mille sentieri tortuosi; spesso è stato dato per esonerato mentre ora, proprio coloro che non lo volevano, chiedono

Milan - il piano di Gattuso per gestire l'entusiasmo da terzo posto : Adelante, con giudizio. terzo davanti all'Inter dopo la fulminante remuntada del nuovo anno, da -8 a +1 in 8 giornate, il Milan ora sogna in grande ma deve gestire gli entusiasmi: lo striminzito ...

Spalletti sfida Gattuso - il derby di Milano si avvicina : Spalletti e Gattuso sono quasi pronti a sfidarsi nuovamente al Meazza per il derby della Madonnina, un solo punto divide le due squadre attualmente.Dopo Allegri nel maggio del 2013, ultima giornata di campionato, nessuno si era più arrampicato così in alto, fino al terzo posto che assicura la Champions. In questo confronto Rino si lascia indietro Tassotti, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi e Montella.Non è l’unica somiglianza con Max: ...

Milan - una rincorsa in stile Gattuso per la Champions : Ha costruito il Milan a sua immagine e somiglianza, e ora Rino Gattuso si gode il sorpasso sull'Inter, il terzo posto e i quattro punti di vantaggio sulla Roma, quinta in classifica. Ma nel momento ...