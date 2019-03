Mieloma | “in Italia 6 000 diagnosi all’anno” ma le percentuali di sopravvivenza sono in

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019)multiplo, in Campania quasi il 7% dei casi di tutta. In città arriva una campagna di sensibilizzazione con un’installazione in Piazza dei MartiriCon quasi 400 nuovi casi l’anno, la Campania mostra da sola quasi il 7% di tutti i casi diMultiplo d’. Una percentuale considerevole per una forma aggressiva di tumore del sangue che in Campania vede due Centri ematologici di eccellenza (Federico II e Cardarelli). «Insi registrano ogni anno circa 6.000 nuove, in Campania possiamo stimare circa 300-400 nuovediMultiplo all’anno», spiega Fabrizio Pane, direttore dell’Unità operativa di ematologia e trapianto di midollo della Federico II di Napoli. «Lediin progressivo aumento: la valutazione più recente disponibile è attualizzata al 2011 ed indica che la probabilità che ha un malato di essere ...

redgekkobb : @chiossimanuela2 Forse x l'isteria causata dalle nuove frontiere della medicina: Ricercatori americani sono riuscit… - StellinoNicola : RT @Italia_Freeweed: Studio in Israele: Eliminato il 60% delle cellule del mieloma tramite trattamenti a base di cannabis #DiffondiamoInfor… - MarcoNavarroLor : RT @oss_romano: «Il coraggio di rimanere in piedi» di una coppia di coniugi che hanno «sofferto una doppia “mazzata” dalla vita con la mort… -