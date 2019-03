Mertens | «Nel ritorno in campo con ancora maggiore  concentrazione»

Le difficoltà di Insigne e Mertens Nel gioco d’attacco di Ancelotti : Media di 1,7 gol a partita Il Napoli ha il mal d’attacco? Proviamo a rispondere a questa domanda. Il Napoli fin qui ha segnato 51 gol in 30 partite, a una media di 1,7 gol a partita. Media che cresce se ci riferiamo al campionato: 42 gol in 22 partita, siamo quasi alla media di due gol a partita. E diminuisce in Champions dove appena 7 gol in 6 partite. E la media è facilmente calcolabile. Se il Napoli dovesse superare almeno due turni di ...

Mertens lavora nella sabbia per guarire la caviglia : In forse per Napoli-Lazio Le condizioni di Dries Mertens continuano a tenere in apprensione il Calcio Napoli. La sua caviglia fa le bizze e domenica sera, contro la Lazio (domenica sera), il Napoli avrà un’altra assenza importante in attacco: quella di Lorenzo Insigne. Oltre ad Allan squalificato, Hamsik che pure oggi ha svolto lavoro differenziato e forse Koulibaly che al momento è squalificato e domani si discuterà del ricorso del Napoli ...

Napoli - Mertens : “Cori contro Koulibaly? Nello spogliatoio è stato malissimo. Sentiva di aver perso contro il razzismo” : “Cori razzisti alla partita Inter-Napoli? Non capiamo questi ululati che fanno a ragazzi come Koulibaly. Per me Kalidou è veramente un fratello e Nello spogliatoio l’ho visto veramente male. Non per il cartellino rosso. Si Sentiva male perché Sentiva d’aver perso contro il razzismo“. Sono le parole dell’attaccante del Napoli, Dries Mertens, in un’intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, commentando ...

Napoli - Mertens-show nella villa di Escobar tra video e sigla di Narcos : Dal profilo Instagram di Dries Mertens Dries Mertens e la sua passione per i social e le serie tv di narcotrafficanti. Il prodotto è un video spassoso e godibile postato su Instagram da Ciro, come ...