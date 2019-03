Meret | «Era importante tornare in campo e fare quello che so fare»

ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il portiere del Napoliai microfoni di Sky al termine della partita contro il Salisbugo:«E’ stata una buona partita soprattuto nel primo tempo, siamo partiti molto aggressivi. Nel secondo tempo abbiamo rischiato troppo. Eranon prendere gol in casa. Sono contento della mia prestazione, mi è dispiaciuto molto domenica lasciare in 10 i miei compagni perciò oggi erainche soUn riscatto per dimenticare?«E’ stato un episodio di gioco è può capitare, ma si deve sempre pensare al futuro»Nel tuo futuro cosa vedi?«Ho sempre detto che lavoro giorno dopo giorno per migliorarmi. La nazionale è sempre un orgoglio e se arriverà sarò felice»L'articolo: «Erainche so» ilNapolista.

tancredipalmeri : Non sembra esserci il contatto tra Meret e Cristiano Ronaldo. E comunque il pallone erano scappato via in una zona… - lucatelese : Domande per bianconeri illuminati. Posto che Meret non lo ha toccato, la domanda è: come mai la caviglia di Ronaldo… - TuttoMercatoWeb : Napoli, Maksimovic controcorrente: 'Meret-CR7? L'espulsione c'era' -