Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono tornati di nuovo insieme

(Di venerdì 8 marzo 2019)di. Lo dice laal settimanale “Spy”:”mi aveva lasciata e, subito dopo, per non farmi mancare nulla, ha anche cancellato tutte le nostre foto dal suo profilo. Non posso nasconderle che un problema, anche grosso, c’era, ma mai avrei pensato che mi avrebbe abbandonata da un momento all’altro e in quel modo. Il problema qual era? La distanza”.vive sulle colline piacentine, mentrea Roma . “La verità è che io mi sarei dovuta trasferire nella sua città (Castell’Arquato, vicino Piacenza, ma non è facile. Ora andremo avanti e troveremo il giusto compromesso per salvare il nostro amore”.”Due giorni dopo la rottura, lui è venuto a Roma. Ero affacciata alla finestra, con due occhi che non le dico, quando a un tratto me loritrovato sotto casa....

