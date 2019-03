Mediaset | mossa acchiappa-share di Pier Silvio Berlusconi | straordinario ritorno in prima

Chi vuol essere milionario? - Gerry Scotti prova a salvare Mediaset : la mossa di Pier Silvio Berlusconi : Un periodaccio per Mediaset , in crisi nera d'ascolti e costantemente battuta dalla Rai. Tra i maggiori flop, l' Isola dei famosi ed Adrian . Dunque, il Biscione, prova una mossa dal ritorno sicuro: ...

Adrian - mossa strategica di Mediaset : scappa dal competitor e va in onda di martedì : Ieri, lunedì 4 febbraio, è andata in onda una nuova puntata dello spettacolo e della serie evento Adrian di Adriano Celentano. Ancora una volta, però, gli ascolti si sono rivelati alquanto deludenti. Purtroppo, l'atteggiamento del "Molleggiato" non sta piacendo al pubblico da casa che continua a cambiare canale optando per le trasmissioni proposte dai competitor . Proprio per cercare di correre ai ripari ed evitare l'ennesima fuga dei ...