Mattarella celebra la Festa della Donna | La loro condizione attesta il grado di

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il presidenteRepubblica Sergiohato la Giornata internazionaleal Quirinale: "Ladelle donneildi civiltà di un Paese", ha detto il capo dello Stato. "Fare gli auguri alle donne, in realtà, vuol dire rivolgerli all'intera comunità nazionale - ha dettonel suo discorso - Perché la componente femminile è parte, oltre che essenziale, decisivanostra società. Per questo, l'8 marzo sino valori di fondonostra vita in comune. Valori che recano il segno delle conquiste realizzate, spesso con fatica e tra molte difficoltà, dalle donne stesse. Lafemminile è uno di quegli elementi cheno ildi civiltà raggiunto da un Paese".La condanna alla schiavitù sessuale - "Quest'anno abbiamo scelto come tema dell'8 ...

