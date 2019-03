MasterChef 8 | l’affondo di Federico

davidemaggio

(Di venerdì 8 marzo 2019)8 -c’è ancora chi sa stupire, cambiando atteggiamento all’ottava puntata e mostrandosi molto più audace di quanto si potesse pensare. Quel qualcuno è, il pescatore ventenne di Chioggia che finora aveva deluso le aspettative iniziali, e che invece ha lanciato a sorpresa il guanto di sfida ai due concorrenti più temuti, rendendo decisamente vivace il nuovo appuntamento col programma.8: nell’ottava puntata eliminati Verando e Virginia Durante le selezioni il ragazzo aveva lasciato il segno, per la sua storia personale, per la sua vita faticata e per la voglia e la necessità di cambiarla, pur essendo così giovane. Ma con l’inizio ufficiale dei giochi aveva iniziato a giocare a margine, senza farsi notare troppo, apparendo debole e poco incisivo e anche piuttosto ingenuo per riuscire a costruirsi un futuro ...