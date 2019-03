Mario Rui a KissKiss | «Abbiamo dato continuità alle belle partite fatte in precedenza»

ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il difensore azzurroRui ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della gara contro il Salisburgo:«Nei primi 30 minuti siamo stati bravi e lucidi, sul finire del secondo tempo è venuta a mancare un po’ di lucidità. Ma non siamo mai stati superficiali, eravamo solo stanchi, loro anche sotto di 3 gol non hanno mollato, non si sono mai fermati. Bisogna fargli i complimenti, sono una grandissima squadra, giovane e con tanto futuro. Sono stato fermo per un po’, ma ho continuato adnarmi con costanza. In ogni caso la cosa più importante era la prestazione della squadra,inL'articoloRui a: «in» ilNapolista.

annatrieste : Comunque, se Milik riesce a terminare questa partita senza prendere a male parole Mario Rui per questi bellissimi p… - annatrieste : Dopo l'assist per l'autogol avversario Mario Rui ormai è così ben integrato nel gruppo del Salisburgo che l'allenat… - Torrenapoli1 : Mario Rui Al rientro non demerita Non fa danni Qualche palla la perde Non ti fa stare sereno Rare le discese (ma è… -