Marco Mengoni fidanzato con una persona famosa? : Marco Mengoni si trova in un periodo della sua vita particolarmente felice. A rivelarlo è il settimanale 'Oggi', che in un suo scoop rivela che il cantante è innamorato e sta vivendo una 'passione ...

Marco Mengoni : fidanzato e album Atlantico - la carriera del cantante : Marco Mengoni: fidanzato e album Atlantico, la carriera del cantante album Marco Mengoni, le canzoni Marco Mengoni, è uno dei cantanti più giovani con maggioire successo in Italia. Nonostante la giovane età (30 anni), ha già alle spalle una carriera ricca di successo ed esperienze. Sin da quando è apparso per le prima prima volta, negli schermi italiani, ha conquistato il cuore di tutti con la sua voce e il suo talento. Cordio a Sanremo ...

Mahmood canta Hola di Marco Mengoni - arriva l’interpretazione di uno degli autori della hit da Atlantico (audio) : Mahmood canta Hola di Marco Mengoni nella sua prima interpretazione dal rilascio del singolo che porta anche la sua firma. Il vincitore di Sanremo 2019 ha reso la prova in una delle ultime puntate di Il Rosario della Sera, con Fiorello, che gli ha chiesto una sua lettura del brano che è arrivato in radio in duetto con l'artista britannico Tom Walker. Il testo è stato interpretato in una nuova versione sulla base di Get It Right di Diplo, ...

Dischi d’oro e di platino per la musica italiana : da Ultimo a Marco Mengoni e Sfera Ebbasta - tutti i premiati : Dischi d'oro e di platino tra singoli e album della musica italiana. Il brano vincitore del Festival di Sanremo 2019, Soldi di Mahmood, riceve il disco di platino digitale per le 50.000 copie realizzate tra vendite ed ascolti in streaming. Disco di platino anche per Marco Mengoni, Negramaro e Francesco De Gregori, grazie ad alcuni singoli rilasciati non proprio di recente. Marco Mengoni ha ottenuto la certificazione platino per il brano Ad ...

Marco Mengoni si è congratulato con Tom Walker dopo la vittoria ai Brit Awards 2019 : "You smashed it!" cit. The post Marco Mengoni si è congratulato con Tom Walker dopo la vittoria ai Brit Awards 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Sanremo - Marco Mengoni canta live e incanta il pubblico con 'Hola (I say)' : Nella serata tra il 6 e il 7 febbraio, è avvenuta la messa in onda della seconda diretta consecutiva del Festival di Sanremo 2019, che ha visto il vincitore di X-factor e di Sanremo, Marco Mengoni, esibirsi totally-live sul palco del rinomato Teatro Ariston della riviera ligure. Marco Mengoni vinceva il Festival della Canzone Italiana con il singolo 'L'essenziale', nel lontano 2013, un brano che il cantante di Ronciglione ha esibito in occasione ...

Sanremo 2019 : tante emozioni e standing ovation per Marco Mengoni : Meritatissima <3 The post Sanremo 2019: tante emozioni e standing ovation per Marco Mengoni appeared first on News Mtv Italia.

Sanremo 2019 - la Rete incorona Marco Mengoni : «Patrimonio dell'umanità» : Il cantante, che aveva vinto il Festival nel 2013 e che è tornato in veste di super ospite, entusiasma il pubblico dell'Ariston e su Twitter tutti lo celebrano

Marco Mengoni show a Sanremo : 'L'essenziale' e il duetto con Tom Walker : Canta e incanta Marco Mengoni a Sanremo 2019, duetta con Tom Walker, stupisce con L'Essenziale e festeggia 10 anni di carriera. Una standing ovation del pubblico in sala suggellano la caratura di un cantante ormai consacrato nell'Olimpo della musica italiana. Spettacolare Marco Mengoni a Sanremo 2019 "Mi tremano le gambe anche questa volta" e " Sanremo ha la lacrima facile": esordisce così un magistrale Mengoni sul palco di Sanremo, giunto alla ...

