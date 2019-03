Mangiare la pasta di sera fa ingrassare?

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Siamo il paese della, ma solo 1 piatto di spaghetti su 3 viene servito a cena. I quasi 12 milioni di italiani che non la consumano diper paura dio di compromettere il sonno dovrebbero però ricredersi. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Public Health ha dimostrato chea cena migliora il riposo notturno, e non fa. In occasione della Giornata mondiale del Sonno (15 marzo) una guida di Unione Italiana Food aiuta ad orientarsi tra le ricette dipiù indicate a cena. E lo spaghetto di mezzanotte? Un rito nato 40 anni fa, tornato in auge grazie alla generazione under 35 e agli chef.Una buona notizia per quei 27 milioni di italiani che soffrono di disturbi del sonno:a cena fa bene, rilassa, facilita il sonno e non fa, anzi fa dimagrire. Uno studio del Brigham and Women Hospital di ...

NintendoItalia : Nessun piatto poteva rappresentare l’Italia meglio della pasta. @NinPlayers, pronti a mangiare in testa agli altri… - EveryoneLeftYou : E prima che qualcuno possa pensare che il mio cane non mangia, ha mangiato un piatto di spaghetti per cena (aka la… - califleurs : ho appena finito di mangiare un piatto di pasta e adesso vado a letto -