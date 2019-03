Maltempo | l’esondazione del Reno ha causato 2 milioni di danni

Maltempo Emilia Romagna : “Commissione scientifica per l’esondazione del Reno” : Una commissione scientifica che abbia il compito di analizzare e valutare le cause della rottura dell’argine del fiume Reno, che ha provocato l’esondanzione nella Bassa Bolognese tra il 2 e il 3 febbraio scorsi. A chiederla è il consigliere regionale del gruppo misto Gianluca Sassi. I tecnici e gli uffici regionali avevano rilevato “la necessità – spiega Sassi – di ricostruire un tratto dell’argine per la ...

Maltempo Emilia Romagna : danni per 22 milioni di euro dopo l’esondazione del Reno : Ammontano, in prima battuta, a oltre 22 milioni di euro i danni causati dal Maltempo in Emilia-Romagna nell’ultimo fine settimana. Si tratta delle spese per soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di somma urgenza eseguiti o in corso, inserite nella richiesta di stato d’emergenza nazionale che verrà inviata domattina al Governo, sottoscritta dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Lo comunica, in una ...