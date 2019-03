M5s - se cade il governo tutto pronto : "Alleanza con il Pd - non dobbiamo scordare che..." : Crisi di governo? Nessun problema: i ribelli M5s si preparano già ad aprire le porte al Pd. È la senatrice Paola Nugnes, molto vicina a Roberto Fico, a lasciar intuire il piano B dei grillini in Parlamento in caso di rottura (auspicata) con la Lega. Leggi anche: "Dovrebbe fare una cosa sola". Pure l

Ex Ilva - Bonelli (Verdi) : “Immunità penale per ArcelorMittal scade il 30 marzo 2019”. Sale la tensione tra M5s e ambientalisti : L’immunità che garantisce uno ‘scudo’ dai processi ai vertici dell’ex Ilva in amministrazione straordinaria, ora nelle mani di ArcelorMittal, scadrà il 30 marzo 2019 e non al termine del completamento del piano ambientale. Tra tre settimane, quindi, i manager che gestiscono l’acciaieria di Taranto non saranno più schermati sotto il profilo penale da quanto stabilito nel decreto Salva-Ilva del governo Renzi nel 2016. ...

Tav - il M5s minaccia Giuseppe Conte : "Accordo? No - pronti a far cadere il governo" : Proprio in concomitanza del vertice sulla Tav che si è tenuto a Palazzo Chigi (al termine del quale Giuseppe Conte ha detto che siamo in "dirittura d'arrivo" e ha escluso crisi di governo), il M5s minaccia di far saltare il banco nel caso in cui venisse realizzata l'opera. Le parole sono quelle del

Tav - Casaleggio : 'Cade il governo? Non sta a me dirlo'. Alta tensione Lega-M5s :

Il reddito M5s senza scadenza. I "furbi" incassano per sempre : Il reddito di cittadinanza a tempo? No, potrà essere rinnovato sempre per 18 mesi con un mese di stop. Nella versione finale del decreto del governo, è passata in modo chiaro la linea dei ...

Di Maio : finchè ci sarò io M5s non farà cadere il Governo : Roma, 13 feb., askanews, - 'C'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il Governo. Questo finché ci sarò io non avverrà'. Lo scrive Luigi Di Maio, capo politico del Movimento Cinque ...

M5s - cade un altro tabù : Luigi Di Maio proporrà di allearsi con le liste civiche : Luigi Di Maio annuncia una rivoluzione interna al Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le elezioni locali. "Nelle prossime settimane - annuncia Di Maio - presenterò agli iscritti del MoVimento delle proposte da sottoporre a consultazioni online. Dobbiamo affrontare il tema dell’organizzazione nazionale e locale, dobbiamo aprire ai mondi con cui sui territori non abbiamo mai parlato a partire dalle imprese, dobbiamo decidere se guardare alle ...

Sergio Mattarella stufo del M5s - se cade il governo si va a votare : gode Matteo Salvini : C'è qualcosa nel governo che non funziona più. L'idillio tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio è finito e il caso Venezuela lo dimostra chiaramente. Ora ne ha preso atto anche il Quirinale, vigile osservatore delle dinamiche dell'esecutivo. Pare che Sergio Mattarella abbia fatto arrivar

SALVINI A PROCESSO?/ Il giurista : ecco perché M5s non può far cadere il governo : Le opposizioni, politiche e mediatiche, sperano che il governo cada sul caso Diciotti. Un errore nel quale M5s non deve cadere

Silvio Berlusconi : “M5s vuole un regime come quello di Maduro - se governo non cade futuro nero” : Silvio Berlusconi attacca il M5s: "I Cinque Stelle ammirano Chavez e Maduro e vorrebbero per l'Italia un regime simile, trascinandoci nella stessa catastrofe". Il leader di Forza Italia vede l'arrivo di una "tempesta economica" e prevede che se il governo non cadrà ci sarà "un futuro molto nero, con conflitti sociali, disoccupazione e recessione".Continua a leggere

Silvio Berlusconi si candida come piano B : "Se Governo cade - maggioranza con Lega - FI e delusi M5s" : "Con questo Governo, con questi grillini, in molti mi rimpiangono. Mi rimpiangono perché questi sono inadeguati". Venticinque anni dopo, Silvio Berlusconi vuole ancora governare. In un colloquio con La Repubblica, il leader di Forza Italia pensa già a scenari alternativi al Governo gialloverde, malgrado da Matteo Salvini siano arrivati spesso segnali negativi.C'è però, secondo Berlusconi, sul caso Diciotti, il rischio ...

Porta a porta - Alessandro Di Battista fa cadere il governo : "Il M5s voterà sì al processo contro Salvini" : Sì al processo a Matteo Salvini, no alla Tav. È Alessandro Di Battista, ospite di Bruno Vespa a porta a porta, a svelare la vera anima del Movimento 5 Stelle e a inguaiare Luigi Di Maio, lanciando granate sulla già precaria stabilità del governo M5s-Lega. "Salvini non lo conosco adeguatamente, ci si