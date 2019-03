Lutto nel mondo dello spettacolo : muore a 84 anni Pino Caruso - emblema di sicilianità al cinema e in tv : ... Caruso debuttò al Piccolo Teatro di Palermo il 16 marzo 1957 con un breve ruolo ne 'Il giuoco delle parti' di Luigi Pirandello, ci ricorda Wikipedia,, Pino Caruso ha recitato in decine di spettacoli ...

Maltempo - mareggiata trascina auto in mare nel Catanese : oggi Lutto cittadino e funerale ad Acireale : oggi lutto cittadino ad Acireale a seguito del ritrovamento, due giorni fa, del corpo dell’ultima delle tre vittime della mareggiata del 24 febbraio nella frazione di Santa Maria: è stato localizzato da sommozzatori volontari e da pescatori a poche decine di metri dal lungomare di via del Mulino. In Comune bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole. I funerali si svolgeranno alle 15:30 nella ...

E' scomparso Luke Perry : Lutto nel mondo della tv degli anni '90 : Luke Perry non ce l'ha fatta. L'attore americano è deceduto oggi a Los Angeles per via di un ictus fatale. La star iniziò la sua brillante carriera recitando in alcune fiction come "Destini" e "Quando si ama". Nel 1995 era stato ingaggiato nel cast del cinepanettone di "Vacanze di Natale '95" ma suo vero successo arrivò con la serie cult anni '90 Beverly Hills 90210, nella quale interpretò Dylan McKay, il bello e tenebroso ispirato a James Bond. ...

Lutto nel mondo della pallavolo : si è spenta Marisol Lavanga - giovane promessa della PM Volley : La giovane 17enne si è spenta a causa di una malattia crudele, che in pochissimo tempo non le ha lasciato scampo Un grave Lutto sconvolge la PM Volley, società costretta a piangere la scomparsa di una propria giovane atleta. Si tratta di Marisol Lavanga, deceduta all’età di 17 anni a causa di un tremenda malattia. Questo il comunicato della società: ‘ci sono cose che non vorremmo mai scrivere né tanto meno pensare, eppure siamo ...

Lutto nel mondo dello shipping - è morto Paolo Messina : Genova - Lutto nel mondo dello shipping, è morto Paolo Messina . L'armatore genovese si è spento all'Ospedale San Martino alle 15.01 di oggi. Era il più piccolo dei quattro fratelli Messina e padre di Stefano, ...

Grave Lutto nel mondo del calcio - muore ex calciatore : era malato di Sla [NOME e DETTAGLI] : E’ un giorno triste per tutto il calcio, Grave lutto per il mondo del pallone. Nelle ultime ore è morto Marco Sguaitzer, ex calciatore del Mantova e che da tempo stava lottando con la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. La malattia gli fu diagnosticata nel 2008 ed era diventano negli anni uno dei principali testimonial della lotta alla malattia. Si era impegnato attraverso il libro ‘Senza limite alcuno’ alla racconta ...

Maltempo - auto inghiottita da mareggiata nel Catanese : si cerca ancora Enrico - Lutto ad Acireale : Sono riprese questa mattina le ricerche del 22enne Enrico Cordella, disperso nel mare di Acireale: la città è in lutto, anche perché si terranno oggi i funerali degli altri due giovani recuperati lunedì. Bandiere a mezz’asta al Comune che ha proclamato il lutto cittadino, “interpretando il comune sentimento della popolazione, e quale segno di vicinanza alle famiglie“, e un minuto di silenzio nelle scuole e negli uffici ...

Lutto nel mondo della musica : E' morto Mark Hollis , fondatore e voce dei Talk Talk , gruppo musicale britannico degli anni '80 celebre in particolare per le hit 'It's my life' e 'Such a shame'. Aveva 64 anni, e al momento non si ...

Lutto nel calcio - morto ex arbitro : era malato di Sla [NOME e DETTAGLI] : morto EX arbitro – Lutto nel calcio, è un giorno triste per tutto il mondo del pallone per la morte di un ex arbitro. Nelle ultime ore si è infatti spento a Roma Giuseppe Rosica, ex arbitro di Serie A, da tempo lottava contro la Sla ed aveva 62 anni. Iniziò l’avventura da arbitro all’età di 16 anni che raccontò anche in un’intervista all’Ansa, in totale collezionate 120 presenze tra i campionato di Serie A e ...

Lutto nel mondo degli arbitri : morto a 62 anni Rosica - diresse 25 gare in A : E' morto a Roma l'ex arbitro di serie A Giuseppe Rosica. Nato nella capitale il 31 ottobre del 1956, da due anni era affetto da Sla. Appartenente alla sezione AIA di Roma, debuttò in Serie B nella ...

Lutto - morta Marella Agnelli : Si è spenta a Torino Marella Agnelli, vedova di Gianni, madre di Margherita ed Edoardo e nonna di John e Lapo Elkann. Aveva 91 anni ed era malata da tempo. Donna di grande bellezza ed eleganza (indimenticabili i ritratti che ne esaltavano il profilo sottile, da cigno), con il suo fascino discreto ha saputo diventare unicona del suo tempo. Accanto al marito è stata protagonista delle pagine di storia e di cronaca del nostro Paese. Una vita lunga, ...

Morte Marella Agnelli : la Juventus in Lutto per la zia di Andrea : Morte Marella Agnelli, la Juve è in lutto per la zia del presidente – I tifosi della Juventus avranno imparato, nel corso degli anni, a vedere e riconoscere il suo volto in tv. La presenza di Marella Agnelli, la vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli, all’Allianz Stadium era ormai cosa fissa e molte volte è stata inquadrata […] L'articolo Morte Marella Agnelli: la Juventus in lutto per la zia di Andrea proviene da Serie A ...