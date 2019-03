L’uomo del giorno – Buon compleanno Bruno Pizzul | storico telecronista

Dedico l’8 marzo a Shloka futura sposa delL’uomo più ricco dell’India. Il suo bachelor party è costato la bellezza di 8 milioni di euro : Quello di Akash è stato un addio al celibato indimenticabile. Il figlio di Mukesh Ambani, leader nel settore petrolifero e considerato l’uomo più ricco dell’India e il 18esimo al mondo, ha festeggiato il pre-wedding in stile bollywood/glam/cafonal sfavillante. Noleggiati due Airbus mentre un servizio di elicotteri/navette sbarcavano gli ospiti provenienti da ogni dove sulla pista dell’aeroporto privato di Samedan in Engadina. Letteralmente ...

L’uomo del giorno – Luciano Spalletti - compleanno amaro sulla panchina dell’Inter : Continua il nostro classico appuntamento con la nostra rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno dell’Inter Luciano Spalletti, nelle ultime settimane al centro di alcune vicende che riguardano il club nerazzurro, dal caso Icardi fino a continui battibecchi con i giornalisti in relazione agli episodi arbitrali delle ultime settimane. Inizia la carriera da allenatore nelle giovanili dell’Empoli, poi ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Kevin Prince Boateng - il calciatore rapper e ballerino : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il turno di Kevin Prince Boateng, centrocampista classe 87′ del Barcellona. Oggi in forza ai catalani, il ghanese sta giocando pochissimo, a causa del rapporto non idilliaco con Valverde. Cresciuto calcisticamente nell’Herta Berlino, ha militato in Inghilterra con le maglie di Tottenham e Portsmouth, in Spagna nel Las Palmas, in Germania ...

8 Marzo - la donna dal punto di vista delL’uomo : multitasking - determinata e complice : Per il 77% dei maschi italici la donna di oggi è capace di conciliare più ruoli (tanto madre quanto sempre più protagonista nel mondo del lavoro), è in grado di ascoltare l’uomo e dargli consigli (70%), sa quello che vuole ed è quasi sempre in grado di ottenerlo (70%). Ma ancora 1 uomo su 3 la percepisce “meno mamma e meno moglie” (32%), così come la presa di consapevolezza del sé, per il 38% dei maschi italiani ha contribuito a renderla meno ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Davide Nicola - missione salvezza con l’Udinese : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’Uomo del giorno’, oggi è il turno di Davide Nicola, compleanno per l’allenatore dell’Udinese. L’ex allenatore del Crotone ha portato un salto di qualità per i bianconeri, ha compattato la squadra ed adesso l’obiettivo salvezza è a portata di mano. Buona anche la carriera da calciatore, poi la prima panchina con la Lumezzane, dove si è messo ...

L’uomo del giorno – Pierluigi Casiraghi - il compleanno dopo il derby : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’uomo del giorno, è il turno di Pierluigi Casiraghi, compleanno per l’ex calciatore che compie 49 anni. Carriera da protagonista da calciatore, l’esperienza più importante dal punto di vista delle presenze è stata con la Lazio, proprio i biancocelesti protagonisti con la vittoria nel derby di campionato contro la Roma. Ha indossato anche le maglie di Juventus, Monza ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Zico : Continua il classico appuntamento con la nostra ‘Rubrica’ L’uomo del giorno, una giornata importante per il mondo del calcio, è il compleanno di Zico. E’ un dirigente sportivo, è stato un grande calciatore ed allenatore. L’esperienza più importante è stata con la maglia del Flamengo, è stato anche in Italia con l’Udinese. Diverse le esperienza anche come allenatore, dal Giappone al Fenerbahce, CSKA ...

MotoGP - Mattia Pasini sul Mondiale 2019 : “Marc Marquez sarà L’uomo da battere - le Ducati saranno della partita” : ESCLUSIVA OA SPORT – Grande esperienza e ancora tanta voglia di fare. Mattia Pasini aspetta l’inizio della nuova stagione motociclistica con stato d’animo combattuto: da una parte l’opportunità di commentare il MotoMondiale con Sky, dall’altra quella – almeno per il momento – di non viverlo da protagonista in sella ad una moto. Ecco quali sono le sue impressioni sul campionato 2019, che diventerà realtà dal prossimo ...

L’uomo del giorno – Compleanno Sergej Milinkovic-Savic - il serbo dal futuro ‘stellare’ : Continua il nostro classifico appuntamento con la nostra rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per gli appassionati di calcio, è infatti il Compleanno di Sergej Milinkovic-Savic. Fino al momento stagione altalenante per il serbo, inizio in difficoltà, adesso il calciatore della Lazio è in ripresa e si candida ad essere grande protagonista fino al termine della stagione. La scorsa estate il Milan era pronto a ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Donnarumma : da Gigi a Gigio - è l’erede naturale di Buffon [VIDEO] : “Oggi il nostro speciale 9⃣9⃣ compie 20 anni: tanti auguri @Gigiodonna1! ”, con questo messaggio di Twitter il Milan fa gli auguri al suo portiere, Gigio Donnarumma. I rossoneri stanno attraversando un momento molto importante in campionato, i rossoneri sono reduci da una serie di vittorie consecutive ed adesso anche il terzo posto è a portata di mano. I tifosi sono finalmente entusiasti di questa squadra, gli ...

Formigoni : Cl - 'soffriamo con lui - solo Dio può vedere il cuore delL’uomo' : Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "'Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme', san Paolo. In questo momento soffriamo insieme a Roberto Formigoni, nella consapevolezza che solo Dio può ultimamente e veramente vedere il cuore dell’uomo e può rispondere al bisogno di misericordia che tutti ab

Niki Lauda - i 70 anni delL’uomo computer che guidava in F1 come nessun altro : Niki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki Lauda è stato soprannominato il computer. Un po’ troppo ebbe a dire lui. «Mi sembra esagerato definirmi gelido, o come un computer. Sono solo un uomo preciso, controllato, che fa un mestiere preciso e pericoloso, un mestiere che non consente errori». Il pilota austriaco, ...

L’uomo del giorno – Riyad Mahrez - nella storia con il Leicester : L’uomo del giorno è Riyad Mahrez, calciatore del Manchester City, è il compleanno per l’attaccante che compie 28 anni. Si tratta di un calciatore che è ‘esploso’ tardi ma che negli ultimi anni si è ripreso tutto con gli interessi. E’ salito alla ribalta con la maglia del Leicester, in particolar modo stagione strepitosa con Ranieri in panchina, vittoria del titolo che è entrato nella storia non solo del calcio ...

L’uomo del giorno – Compleanno Mihajlovic : “il mio sogno impossibile? Riabbracciare mio padre” : “Chi me lo avrebbe detto che avrei festeggiato i 50 anni vedendo l’Isola dei Famosi?”. Sinisa Mihajlovic festeggia oggi 50 anni e passerà il Compleanno davanti la tv per seguire le figlie a ‘L’Isola dei Famosi’. Intervista alla Gazzetta dello sport, parlando della sua adolescenza, della famiglia d’origine e dei suoi sogni: “Quando si parla di sogni non penso ad alzare una Champions League o ...