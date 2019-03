Lucke Perry prima di morire ha messo al sicuro il suo patrimonio per proteggere la

huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) La sua scomparsa ha suscitato commozione in tutto il mondo., celebre attore televisivo, conosciuto dai più come Dylan di Beverly Hills, probabilmente non avrebbe mai potuto immaginare dicosì giovane, a soli 52 anni. Eppure nel 2015 - si legge su Forbes - aveva scelto di fare testamento. Un amico racconta che l'abbia fatto dopo un controllo in ospedale. Il risultato di uno screening l'ha indotto a mettere ali suoi averi. In quel momento non stava male ma, nel timore di ammalarsi gravemente in futuro, ha pensato dii suoi figli e il loro avvenire.Secondo la rivista statunitense l'attore - morto il 4 marzo, pochi giorni dopo un ictus - aveva undi circa 10 milioni di dollari. Una cifra notevole, insomma, che potrebbe aver deciso di trasferire direttamente ai suoi eredi, disponendo un trust. Un modo, questo, per evitare ...

