dilei

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo dal mercato delCitterino, prodotto da Giuseppe Citterio Salumificio.Il motivo del richiamo è. “Prodotto non conforme ai criteri di sicurezza alimentare di cui al Reg. 2073/05″, come si legge nel documento pubblicato sul sito del Dicastero.Ilinteressato è 3523-51, marchio d’identificazione CE IT D627X. Si tratta del Citterino, pezzo sfuso di circa 200 gr.Recentemente sono state interessate dal ritiro dal mercato le farine di grano tenero tipo 00 del marchio Selex e del marchio Cuore mediterraneo, per presenza dell’allergene soia, quale sostanza allergizzante, non dichiarata in etichetta, sebbene sulla confezione sia riportata la dicitura: ‘prodotto in uno stabilimento in cui si utilizza soia’. Il prodotto dunque non è adatto alle persone allergiche alla soia.Tempo fa ...

dilei_it : Lotto di salame richiamato per rischio microbiologico -