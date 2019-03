Lotte van der Zee muore d' infarto in vacanza | l' ex miss Universo aveva solo 20 anni

Ex Miss Universo Lotte van der Zee muore d’infarto : aveva solo 20 anni : Lotte van der Zee, modella tedesca e Miss Teen Universe del 2017, è morta per un attacco di cuore in Austria, dove si trovava con la famiglia in vacanza sulla neve per festeggiare il suo 20esimo compleanno. A trovarla senza conoscenza nella sua stanza sono stati i genitori: «La nostra perla non ce l’ha fatta. È incredibilmente surreale che non sia più accanto a noi» ha detto la famiglia. Nel ricordarla, i genitori hanno voluto pubblicare sul ...

Ex Miss Universo Lotte van der Zee muore d'infarto : aveva solo 20 anni : Lotte van der Zee, modella tedesca e Miss Teen Universe del 2017, è morta per un attacco di cuore in Austria, dove si trovava con la famiglia in vacanza per festeggiare il suo 20esimo...

FLotte - La nostra intervista a Giovanni Raccagni (Suzuki) : Nel corso del 2018, la Suzuki ha immatricolato in Italia 32.939 vetture, con una crescita del 5,94% sullanno precedente e una quota di mercato pari all1,72% (dati Unrae). Ecco la nostra intervista a Giovanni Raccagni, coordinatore Flotte della Suzuki Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Nel 2019 offriremo alla clientela business due nuove motorizzazioni per il modello Vitara, ...

Marrakesh - Libere 2 : Mitch Evans si scatena e centra il miglior tempo davanti a Lotterer : ...1'18.780 1.518 0.245 135.765 19 8 Tom Dillmann NIO Formula E Team 11 1'19.385 2.123 0.605 134.730 20 19 Felipe Massa Venturi 15 1'19.425 2.163 0.040 134.662 21 11 Lucas Di Grassi Audi Sport ...

Lotteria Italia - tutti i biglietti premiati. I primi 3 vanno tutti in Campania : il primo da 5 milioni venduto a Sala Consilina : La Lotteria Italia rovescia una cascata di denaro sulla Campania. I primi tre super-premi della Lotteria Italia 2018-2019 finiscono tra Salerno e Napoli. Il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto a Sala Consilina, nel Salernitano, mentre il secondo da 2,5 milioni e il terzo da 1,5 milioni arrivano rispettivamente da Napoli e Pompei. A completare la cinquina dei premi cosiddetti di prima categoria sono Torino, che conquista il montepremi ...

Lotteria Italia - vanno in Campania i primi tre premi : La dea bendata bacia la Campania con i primi tre biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018-19, il concorso a premi – con un primo premio di 5 milioni di euro – tradizionale, e ormai l'unico concorso nazionale superstite del genere, le cui estrazioni sono avvenute come di consueto il 6 gennaio, quest'anno nel corso della trasmissione Soliti Noti di Rai 1. I biglietti venduti per la Lotteria di questa edizione sono stati 7 milioni, con un calo ...