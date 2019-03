Lotta | Europei Under 23 Novi Sad 2019 | assegnati gli ultimi titoli nella femminile

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Quinta giornata di gare aSad, in Serbia, agli23 di: sono statiglicinque. Oggi in gara per l’Italia Simone Iannattoni nelle eliminatorie della categoria -97 kg dellalibera: l’azzurrino è stato battuto nei quarti dal russo Shamil Alievitch Musaev, che poi è giunto in finale e così l’italiano ha avuto accesso ai ripescaggi e domani sfiderà il magiaro Kristof Wittmann per un postofinalina per il bronzo contro il bielorusso Dzianis Khramiankou.categoria -53 kg successo della tedesca Annika Wendle che in finale batte l’ucraina Khrystyna Bereza, mentre le medaglie di bronzo vanno alla turca Zeynep Yetgil ed alla romena Suzanna Georgiana Seicariu. Nei -57 kg oro per la magiara Ramona Galambos, che supera l’ucraina Alina Akobiia, infine sale sul gradino più basso del podio la ...

