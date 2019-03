LIVE Sci alpino | Gigante Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA | Federica Brignone e Marta

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladelfemminile di(Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondodi sci. Dopo il flop di Sochi con l’annullanemtno di tutte le gare in programma a causa della troppa neve caduta nello scorso week end in Russia, si riprova sempre nell’Est Europeo con una due giorni dedicata alle discipline tecniche: oggi sarà la volta del penultimo slalomdella stagione.La favorita numero uno sarà sempre lei, la regina di Coppa Mikaela Shiffrin, che torna in gara da vincitrice della sfera di cristallo, ma il dominio della statunitense è meno scontato del solito, visto che a contenderle il successo ci sarà la campionessa del mondo Petra Vlhova, ad un tiro di schioppo da casa, che ci terrà a consolidare la leadership dimostrata ad Are. Per l’Italia fari puntati su, che ha ...

