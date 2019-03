Lino Banfi : film - età - moglie e figli. La carriera di nonno Libero : Lino Banfi: film, età, moglie e figli. La carriera di nonno Libero Chi è Lino Banfi e carriera dell’attore Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, è uno degli attori comici più popolari e amati in Italia. Nato in un paesello sperduto in provincia di Bari (Andria), l’11 luglio 1936, Lino è oggi sposato e padre di due figli. All’età di 82 anni, vanta alle spalle una carriera ricca di successo internazionale, che lo ha portato alla fama ...

Lino Banfi commissario dell’Unesco : ma nessuno lo chiama : Eh sì, nessuno fino ad ora lo ha cercato, o chiamato per mettere in "pratica" la sua nomina a commissario Italiano per l"Unesco, sbandierata a gran voce da Luigi Di Maio quando lo ha presentato alla stampa.Neanche lui si è più fatto vivo, così Lino Banfi, il "Nonno Libero" per tutti, ha rilasciato una divertente intervista al Corriere della Sera, in cui racconta cosa è successo realmente. "nessuno dell"Unesco mi ha chiamato e alla fine sono ...

Lino Banfi : “Dall’Unesco non mi hanno più cercato - neanche per uno spot. Con Di Maio? Non ci siamo più sentiti” : È passato quasi un mese da quando il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato la nomina di Lino Banfi all’Unesco e l’attore, intervistato dal Corriere della Sera, confessa di non essere ancora entrato nelle sue funzioni: “Per ora niente. Nessuno mi ha chiamato, allora sono andato io. Il presidente della commissione Franco ha detto che c’è stata una riunione nel 2018. Ce ne sarà un’altra nel 2019. Porca puttena, ho ...

Lino Banfi : "Dall'Unesco ancora nessuna chiamata. L'elogio più bello? Quello di mia moglie. Il nostro è matrimonio dell'umanità" : È passato quasi un mese dall'annuncio in pompa magna, fatto dal vicepremier Di Maio, della nomina di Lino Banfi all'Unesco. Ma l'attore, intervistato dal Corriere della Sera, confessa di non essere ancora entrato nelle sue funzioni:"Per ora niente. Nessuno mi ha chiamato, allora sono andato io. Il presidente della commissione Franco , una nel 2018. Ce ne sarà un'altra nel 2019". Porca puttena, ho pensato, si lavora tanto. Non ...

Luigi Di Maio smascherato da Lino Banfi : "Da quando mi ha nominato all'Unesco - lui...". Toh - che caso : Tutta una farsa. Dopo lo spot in diretta, il nulla. È Lino Banfi a svelare il giochetto di Luigi Di Maio, in una intervista al Corriere della Sera in bilico tra ironia e amarezza. Lo scorso 22 gennaio, a sorpresa, l'amatissimo comico pugliese è stato insignito dal vicepremier del M5s della carica di

