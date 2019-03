Liliana Segre | insulti choc dai negazionisti della Shoah | «Vecchia schifosa | hai imparato

Maturità - il ministro Bussetti risponde a Liliana Segre : “La storia non mancherà nelle tracce” : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, risponde alla senatrice Liliana Segre, che aveva lanciato un appello al Miur affinché fosse ripristinato il tema storico tra le tracce della prima prova della Maturità. Il titolare del dicastero assicura: "La storia non mancherà nelle tracce. E potrà essere proposta, in modo trasversale, non in una sola tipologia di prova, come accadeva prima, ma in più tracce".Continua a leggere