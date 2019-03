Ligabue | ' Certe donne brillano' Video nuovo singolo estratto da ' Start'

Certe donne brillano di Ligabue anticipata dallo Spot Vodafone per la Festa della Donna (video) : Certe donne brillano di Ligabue arriva con qualche giorno di anticipo rispetto al rilascio del nuovo album che ha in programma per l'8 marzo. Il brano fa da colonna sonora allo Spot Vodafone che è stato concepito nell'ambito della campagna televisiva e digital messa in atto per la Festa della Donna. L'8 marzo è anche la data di rilascio del suo nuovo album, Start, nel quale è contenuto proprio il brano che in questi giorni stiamo ascoltando ...