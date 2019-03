Ligabue | «Certe donne brillano» e il nuovo album «Start»

gqitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019) Si intitola, ildi, in uscita venerdì 8 marzo nei negozi tradizionali, in digital download e sulle piattaforme streaming. Un titolo, quello del suo dodicesimostudio, non casuale per il rocker che torna a raccontarsi attraverso la musica: quasi un ritorno, una nuova partenza, dopo le vicissitudini di salute nel 2017 (fortunatamente risolte, dopo un’operazione alle corde vocali e una lunga convalescenza) e il capitolo Made in Italy (2016), il suo primo conceptnonché colonna sonora (anzi di più, visto che il film è tratto dall’) dell’omonima pellicola, la terza per l’artista emiliano, che da sempre, oltre alla musica, è anche scrittore e regista.Anticipato dal primo singolo Luci d’America, brano che è stato per quattro settimane consecutive dall’uscita al vertice della ...

AndreaBricchi77 : Ligabue ha pubblicato il nuovo singolo 'Certe Donne', stabilendo il nuovo record di 1757 canzoni identiche consecutive. - RadioItalia : .@ligabue: l'album “Start” e il nuovo singolo “Certe donne brillano”! - DjChiamaItalia : 'Certe donne brillano', Ligabue torna a cantare l'universo femminile: il nuovo video -