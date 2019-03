Leonardo Pieraccioni | la ‘novità’ spiazza i fan | “Irriconoscibile”

caffeinamagazine

(Di venerdì 8 marzo 2019) Ecambia look. Dopo 20 anni! La primavera ormai imminente e la voglia di un cambiamento devono aver portato il famoso attore e regista a dare una svolta. Ma certo è che alla vista del ‘nuovo’, che ha subito condiviso la novità sul suo profilo Instagram, i fan sono rimasti interdetti. Anzi, a prima vista più di qualcuno ha proprio avuto difficoltà a riconoscerlo perché, come detto, per oltre 20 anni ha sempre mantenuto la stessa immagine.E in effetti risulta davvero irriconoscibile. Ma appunto: dopo più di 20 anni deve essere giunto il momento di cambiare look. E allora via la barba che lo ha caratterizzato per tutti questi anni. Era dai tempi de ‘I Laureati’, film del 1995, chenon si presentava così, con la faccia ‘pulita’. “Basta barba, no?”, commenta in calce allo scatto in cui mostra la nuova versione. Il comico fiorentino si è armato ...

