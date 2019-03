Leonardo Pieraccioni | il nuovo look lo rende irriconoscibile | com’è oggi

tvzap.kataweb

(Di venerdì 8 marzo 2019) Sarà la primavera ormai imminente che porta con sé voglia di novità, sarà semplice voglia di cambiamento indipendente dall’alternarsi delle stagioni, masorptutti i suoi fan e si mostra sui social con un. Via la barba che per più di 20 anni lo ha caratterizzato, l’attore e regista ci dà un taglio di lametta e zac, la barba non c’è più. Al suo posto un viso pulito che, complice anche l’espressione assunta in foto, loquasialmeno a prima vista. “Basta barba! No?” chiedeai follower condividendo lo scatto del suoView this post on InstagramBasta barba! No?A post shared by @on Mar 6, 2019 at 5:17am PSTLEGGI:, il post sull’educazione dei figli con il vecchio e caro ...

BlitzQuotidiano : Leonardo Pieraccioni, irriconoscibile dalla foto: cosa gli è successo? - mimma42_miryam : RT @Libero_official: La foto di Pieraccioni che sconvolge i fan: il suo volto oggi, irriconoscibile -