Leica Q2 | ecco com’è la nuova compatta full frame

(Di venerdì 8 marzo 2019)Ciò che colpisce dellaQ2, prima ancora delle specifiche tecniche, delle pure prestazioni o della resa del nuovo, generoso sensore da 47,3 milioni di pixel, è la sua genesi: la maniera in cui la casa di Wetzlar ha scelto cosa cambiare di una macchina fotografica già di per sé riuscita e apprezzata. Lanciata nell’ormai lontano 2015, laQ aveva infatti riscosso da subito il favore del pubblico e degli addetti, che ne hanno immediatamente gradito maneggevolezza, solidità costruttiva e qualità delle immagini, complice anche l’obiettivo da 28mm (un Summilux 1:1,7/28 ASPH, lo stesso montato ora sulla Q2) dalla resa quasi perfetta.Quando poi è arrivato il momento di rinnovarla,poteva muoversi secondo tradizione e decidere di testa propria cosa cambiare. Al contrario, e a testimonianza del profondo cambiamento in atto nell’azienda, a Wetzlar si è deciso di ...

