«Leaving Neverland» | il documentario che ha riaperto il caso Michael Jackson

I Simpson - tolto dalla circolazione l’episodio la voce di Michael Jackson. La decisione dopo la visione del docufilm Leaving Neverland : l’episodio dei Simpson con un personaggio che parla e canta con la voce di Michael Jackson è stato ritirato dalla circolazione. Secondo il Wall Street Journal la decisione è stata presa dal produttore esecutivo dello show, James L. Brooks, dopo aver visto su HBO il discusso documentario Leaving Neverland. D’accordo con Brooks anche il creatore della serie Matt Greoning. “Era l’unica scelta da fare”, ha spiegato il producer. l’episodio che verrà ...

"Leaving Neverland" : Michael Jackson al bando dopo il documentario - Sky TG24 - : La bufera si è scatenata sul Re del Pop dopo l'uscita del documentario "Leaving Neverland" che lo accusa di pedofilia. I produttori della serie animata hanno cancellato un episodio in cui Jackson ha ...

Perché l’episodio dei Simpson con Michael Jackson è stato ritirato dopo il documentario Leaving Neverland : Considerato un classico della serie, l'episodio dei Simpson con Michael Jackson è stato ritirato in seguito alla diffusione del documentario Leaving Neverland appena trasmesso negli Stati uniti e nel Regno Unito. Il produttore esecutivo di lungo corso della serie, James L. Brooks, ha confermato che l'episodio con la partecipazione della leggenda del Pop non sarà più trasmesso da nessuna emittente. Parlando con il Wall Street Journal, ...

Corey Feldman attacca Leaving Neverland : "Con me Michael Jackson si è sempre comportato da amico" : Corey Feldman non ci sta. La prima parte del documentario Leaving Neverland , andata in onda il 4 marzo su HBO e Channel 4, lo ha lasciato con l'amaro in bocca. Amico di Jackson per anni, oggi Feldman ...

Micheal Jackson - dopo le accuse nel documentario Leaving Neverland la Bbc esclude la musica di Jacko dalla programmazione : Nel documentario “Leaving Neverland” due testimoni hanno raccontato di aver subito da piccoli abusi nella casa di Micheal Jackson. dopo queste accuse la Bbc ha deciso di escludere la musica dell’artista americano dalla sua radio, la decisione è stata riportata dal The Sunday Times. Anche se il portavoce della radio britannica ha provato a frenare: “Noi non banniamo canzoni o artisti e Michael Jackson, come ogni altro ...

“Leaving Neverland” : in tv il documentario sugli abusi sessuali di Michael Jackson : A 10 anni dalla scomparsa del re del Pop, Michael Jackson, che morì improvvisamente e tragicamente nel 2009 alla viglia del tour maestoso che avrebbe dovuto sancire la sua rinascita “spirituale” (dopo che la sua immagine era stata sporcata dai processi di presunti abusi sessuali) ed economica, visto che il cantante era sul lastrico, arriva in tv il discusso Leaving Neverland, documentario trasmesso in anteprima con successo al Sundance Festival ...

Il prezzo del ranch di Michael Jackson crolla dopo le polemiche su Leaving Neverland - il film che lo accusa di abusi : L'effetto Leaving Neverland continua dopo aver letteralmente scosso l'opinione pubblica e motivado la fondazione intitolata al Re del Pop: dal 2015 il ranch di Michael Jackson, che un tempo si chiamava "Neverland", era valutato complessivamente 100 milioni di dollari. La notizia è emersa nei giorni della messa in onda del documentario di Dan Reed sull'emittente HBO, prevista per il 2 e il 3 marzo e duramente contrastata dalla Michael Jackson ...

La BBC racconterà Michael Jackson in un documentario alternativo a Leaving Neverland : Il Re del Pop è stato di nuovo calpestato, negli ultimi mesi, per colpa del film di Dan Reed presentato al Sundance Film Festival, ma la BBC rilancia con un documentario alternativo a Leaving Neverland. Nel docufilm contestato e tuttavia adottato dalla HBO per la messa in onda sono riportate le testimonianze di Wade Robson e James Safechuck, che in quattro ore di pellicola raccontano i presunti abusi sessuali subiti da Michael Jackson, accuse ...

Leaving Neverland - ancora gravi accuse di violenza per Michael Jackson. Ma secondo la Bbc gli avvocati di Jacko hanno pronta una causa contro HBO : ancora accuse di violenza sessuale per Michael Jackson. Tutto potrà essere ascoltato e visto nel documentario Leaving Neverland, diretto dal regista Dan Reed, che andrà in onda il 3 e 4 marzo su HBO negli Stati Uniti, e il 6 e 7 marzo su Channel 4 nel Regno Unito. Il lavoro di Reed, già famoso per altri recenti documentari tra cui The Pedophile Hunters, è stato presentato lo scorso gennaio in prima mondiale al Sundance Film Festival di Robert ...

MICHAEL JACKSON/ "Leaving Neverland" : la famiglia fa causa al canale tv Hbo : Sarà trasmesso in America sul canale televisivo Hbo il film documentario su MICHAEL JACKSON ma la famiglia ha fatto causa

Dopo Leaving Neverland 11 accusatori chiedono di riesumare il corpo di Michael Jackson per il test del DNA : Per il Re del Pop e per la sua famiglia non c'è pace, perché sull'onda della diffamazione perpetrata dal documentario Leaving Neverland arrivano 11 nuove testimonianze secondo le quali sarebbe necessario riesumare il corpo di Michael Jackson per effettuare il test del DNA e dimostrare, così, nuove accuse di molestie sessuali. Il docufilm di Dan Reed è stato presentato il 25 gennaio al Sundance Film Festival e andrà in onda in due parti il 3 e il ...

La Michael Jackson Estate cita in giudizio la HBO e chiede 100 milioni di dollari di risarcimento per Leaving Neverland : La guerra tra i sostenitori dell'innocenza del Re del Pop e i suoi accusatori continua: la Michael Jackson Estate cita in giudizio la HBO per la messa in onda di Leaving Neverland, il docufilm di Dan Reed che porta sullo schermo le accuse che Wade Robson e James Safechuck muovono contro la popstar scomparsa per abusi sessuali. La dura polemica è cominciata a partire dalla prèmiere di Leaving Neverland del 25 gennaio in occasione del Sundance ...

La HBO pubblica il trailer di Leaving Neverland - il documentario che accusa Michael Jackson di pedofilia : Nonostante l'appello della famiglia e la diffida della Michael Jackson Estate, l'emittente HBO ha pubblicato il trailer di Leaving Neverland, il documentario che ancora diffama il Re del Pop con le accuse di pedofilia di Wade Robson e James Safechuck. Il regista Dan Reed aveva presentato la prèmiere il 25 gennaio in occasione del Sundance Film Festival, e in quell'occasione una delegazione di sostenitori dell'innocenza della popstar di Thriller ...