illibraio

(Di venerdì 8 marzo 2019) Intanto, pittrici, cantanti, musiciste, scultrici e attrici occupano il loro posto, chi in accademia chi nei salotti; filosofia e scienza non sono più discipline solo maschili e, anzi, si creano ...

giovannidalloli : “Le scritture delle donne in Europa”: una storia alternativa della letteratura - stenconti : @Ezio_Polonara @PiazzapulitaLA7 @gadlernertweet I Neturei Karta non costituiscono una forza determinante ma non son… - SanPaoloEditore : In libreria dall'11 marzo 'A Nazaret la Parola legge le Scritture' di Alessandro Amapani, presbitero della diocesi… -