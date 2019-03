Le leggi contro i negozi che non accettano contanti

Trono Over Anticipazioni : scontro tra David e Riccardo che non vedremo in tv; Gemma dice “no” a Rocco. leggi per saperne di più : Uomini e Donne Anticipazioni, David e Riccardo hanno avuto un durissimo scontro Le ultime Anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne parlano di un durissimo scontro tra David Scarantino e Riccardo Guarnieri. Da... L'articolo Trono Over Anticipazioni: scontro tra David e Riccardo che non vedremo in tv; Gemma dice “no” a Rocco. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Facebook - pressioni sui politici contro le leggi europee sulla privacy : Facebook avrebbe tentato di esercitare pressioni su diversi politici in varie parti del mondo affinché facessero lobbying a favore dell'azienda contro le leggi sulla protezione dei dati. Lo scrive L'Observer, citando nuovi documenti che il giornale insieme con la pubblicazione Computer ...

Amici 18 : scontro tra i professori Celentano e Timor. Interviene anche Maria. leggi cosa è accaduto : Alessandra Celentano e Timor Steffens, è scontro ad Amici 18 Non c'è pace ad Amici 18 per Alessandra Celentano che viene continuamente chiamata in causa per il suo pensiero su Mowgli: all'insegnante non piace...

M5s - la rivolta dei grillini contro Davide Casaleggio : "Ci ruba i dati personali" : E dopo la lista dei meriti per diventare candidato alle Europee, arriva l' elenco dei demeriti della piattaforma Rousseau (lo strumento lanciato dal Movimento 5 Stelle per sviluppare la «democrazia della rete», trasformatosi in una sorta di Stasi pentastellata nelle mani di Davide Casaleggio), accom

M5s - la rivolta dei grillini contro Davide Casaleggio : 'Ci ruba i dati personali' : Benvenuti al mondo. Polemica che i vertici M5S hanno provato a smorzare specificando che i dati in questione possono essere tranquillamente oscurati. Il malcontento covato da tempo, ovvero da quando ...

Nei 5 stelle rivolta contro Rousseau. "Privacy a rischio - stop dei dati a Casaleggio" : rivolta nel Movimento 5 stelle contro il 'Grande Occhio' di Rousseau. All'interno del gruppo parlamentare pentastellato cresce sempre di più l'insofferenza nei confronti delle regole per le rendicontazioni. Nel mirino ci sarebbe la procedura che regola il funzionamento di tirendiconto.it (sito su cui deputati e senatori sono tenuti a rendicontare spese e restituzioni di parte del loro 'stipendio') e, in particolare, l'obbligo di caricare ...

Flavia Vento da Caterina Balivo - contro l'Isola dei Famosi : 'Vogliono che litighi per far divertire il pubblico a casa'. leggi le sue parole : Ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me" Flavia Vento si è lasciata andare a una serie di confidenze sulla propria vita privata e sulla carriera, per poi lanciare una stoccata agli autori dell'Isola...

C'e Posta Per Te : Mauro Icardi e Wanda Nara ospiti. Ma sua sorella si scaglia contro Wanda nei social. leggi le sue parole : Icardi ieri sera è stato ospite di Maria De Filippi a C'è Posta Per Te insieme a sua moglie Wanda Nara e questo ha fatto davvero arrabbiare Ivana, la sorella del calciatore, che su...

Isola Dei Famosi : tutti contro Marina La Rosa; i giovani si coalizzano per mandarla in nomination. leggi cosa è accaduto : L'Isola dei Famosi è appena iniziata e già ci sono le prime tensioni tra i naufraghi. Marina La Rosa, leader della settimana, chiamata a dare ordini ai 'Galeotti', i quattro finalisti di "Saranno Isolani",...

Baglioni accusato di conflitto d'interesse : Striscia la notizia contro Baglioni al Festival di Sanremo. leggi per saperne di piu : Striscia la notizia e l'accusa contro Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 Striscia la notizia è tornata ad occuparsi di Claudio Baglioni. Nella puntata in onda lunedì 28 gennaio, l'inviato Pinuccio ha parlato...

Uomini E Donne anticipazioni : Ivan fuori controllo - Lorenzo piange per Giulia e Claudia corteggia il nuovo tronista?! leggi per saperne di piu : Registrazione di Uomini e Donne infuocatissima, quella di oggi, visto che, chi più chi meno, i tronisti hanno dovuto fare i conti con atteggiamenti e comportamenti delle corteggiatrici che proprio non gradiscono. Ivan Gonzalez ad esempio ne ha dette di tutti...

Uomini e Donne - scontro tra Rocco e Gemma Galgani : "Sei opportunista - ipocrita - tirchia…" leggi per saperne di piu : "Ma chi ti rincorre? Ma quando mai se ne va? C'è stata mai una volta che mi ha chiamato per sapere se ero arrivata a casa?" Questa una parte dello sfogo di Gemma,...

Pesanti accuse contro Francesco Chiofalo : Picchiava Selvaggia Roma e….leggi per saperne di più : Dopo aver parlato dal profilo di Selvaggia Roma, Luca Muccichini poche ore fa ha pubblicato delle storie sul suo account, nelle quali ha fatto un'altra grave accusa. Luca ha detto che l'ex fidanzato di...

Nicola Panico contro Sara Affi Fella scrive un post : "Se parlo scateno una nuova guerra"leggi la sua verità : La vicenda di Sara Affi Fella, tornata a parlare dopo lo scandalo scoppiato cinque mesi fa a Uomini e Donne a causa delle bugie raccontate durante la sua permanenza sul trono del programma, si...