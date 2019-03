Le esportazioni della Cina sono calate del 20 per cento rispetto all’anno scorso | un dato

ilpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) I dati sulla crescita economicaper il mese di febbraiopeggiori di quelli che si aspettavano gli analisti: ledel 20,7 perad un anno fa, mentre gli esperti si aspettavano un

Efisio31251859 : @ilpetulante Vedi, tu non hai capito che a questo governo, per ottenere i risultati gli basta solo aspettare! ?????? A… - Gigidifa : RT @alfredodattorre: Se la Germania facesse anche solo la metà dell'aggiustamento che la Cina sta facendo per sostituire la domanda interna… - MercPat : RT @alfredodattorre: Se la Germania facesse anche solo la metà dell'aggiustamento che la Cina sta facendo per sostituire la domanda interna… -