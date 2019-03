Le donne nel nuovo spot Nike | il coraggio di essere folli Altro che isteria!

8 Marzo - Giovanna Olivieri : le donne sempre nella stessa trincea : Roma, 8 mar., askanews, - Le donne sono sempre costrette a difendere i diritti faticosamente conquistati; lo dice Giovanna Olivieri dell'Associazione Archivia, la biblioteca della Casa Internazionale ...

10 donne che si sono distinte nella musica e nello sport : Diverse sono le donne che si sono distinte per la loro personalità e il loro operato nel campo della musica e dello sport. Si possono annoverare almeno 10 di esse che hanno dato lustro al nostro Paese e non solo.

donne nel Mezzogiorno - una vita controcorrente : sette su dieci ancora a casa : Nessuna nazione può tenere in panchina le Donne senza retrocedere in serie B. Lo ha dimostrato con i suoi studi il premio Nobel per l'economia Amartya Sen. E se il professore di...

La carriera delle donne si ferma ai piani alti : nell'Ue solo 6 top manager 'rosa' su 100" : La politica Quanto alla politica, le donne rimangono largamente sottorappresentate nei parlamenti e negli organismi governativi. solo 6 dei 28 parlamenti nazionali sono guidati da donne e sette ...

Video e testo di Certe donne brillano di Ligabue - nuovo singolo nel giorno dell’arrivo di Start : Certe donne brillano di Ligabue è il nuovo singolo da Start. Il brano arriva nel giorno del rilascio dell'album con il quale Ligabue ha dato un seguito naturale a Made in Italy, che aveva spedito sul mercato alla fine del 2016. Il singolo è già accompagnato da un Video ufficiale del quale si è vista un'anteprima già nei giorni scorsi con lo spot Vodafone del quale è diventato colonna sonora. Certe donne brillano è anche il secondo singolo da ...

W l’8 marzo. Sicuri? Sicure? I pro e i contro dell’essere donne nel 2019 : Nel giorno che celebra tutte le donne, tra mimose, caramelle e auguri infiniti si fa largo un solo, grande, esitante dubbio...

Investimenti - nelle scelte di famiglia le donne restano ancora ai margini : UBS Investor Watch, uno studio globale ricorrente sugli High Net Worth Individuals, HNWI, ossia la fascia di popolazione con maggiori disponibilità, rivela che la maggior parte delle donne, 58%, in ...

8 marzo - ENEA : "Le scienziate. donne come motore dell'innovazione tecnologica nelle scienze della vita" : Nella Giornata internazionale della donna, l' 8 marzo , l'ENEA ospita l'evento internazionale dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione delle patologie della donna . La riunione dedicata alla ...

Il corpo delle donne nell'antologia del fumetto femminista : Siamo donne e oltre alle gambe c'è qualcosina di più. C'è il cambiamento che passa dai centimetri, corpi che si allargano, che dimagriscono, che si riproducono. C'è il corpo che ha fame, quello che sogna, quello capace di godere. Il corpo violato. Il corpo che si confronta, sempre. E quello infine che si racconta, anche attraverso un segno. Questo è "Post Pink, antologia di fumetto femminista" (Feltrinelli Comics, a cura di Elisabetta Sedda) che ...

Le scienziate : donne come motore dell’innovazione tecnologica nelle scienze della vita : In occasione della Giornata internazionale della donna, il prossimo 8 marzo ENEA ospita la VII edizione della “Giornata internazionale di sensibilizzazione e prevenzione delle patologie della donna”, organizzata dall’Associazione AISPPD Onlus, con la partecipazione dell’Ambasciata del Sudafrica (Centro Ricerche ENEA Frascati, Aula Brunelli – Via Enrico Fermi 45 – Frascati – Roma, ore 14). La manifestazione vedrà la partecipazione ...

Malattie cardiovascolari e infarto - prima causa di morte nelle donne : Le Malattie cardiovascolari e l’infarto sono la prima causa di morte nelle donne. Lo rivela un nuovo studio scientifico che mette in guardia dal killer numero uno del gentil sesso. I dati parlano chiaro: si verifica un decesso ogni dieci minuti per Malattie cardiovascolari e infarto. Non solo, circa l’80% di queste patologie potrebbero essere prevenute se ci fosse da parte delle donne una maggiore consapevolezza dei rischi che ...

Napoli - il «rapinatore nero» di via Manzoni colpisce ancora : donne nel mirino : L?«uomo nero» è tornato. Come un fantasma, l?imprendibile rapinatore seriale che da oltre un mese sta terrorizzando le donne sole che percorrono via Manzoni in auto...

Parità nel mondo del fai-da-te : più della metà delle donne europee esegue riparazioni o lavori di ristrutturazione domestica : Tiendeo.it,azienda leader nelle soluzioni drive-to-store per il settore retail, in occasione della Giornata Mondiale della Donna lancia i risultati di un sondaggio sul comportamento delle donne in Europa nel settore del fai-da-te *. Indubbiamente, la principale conclusione tratta dallo studio è che la presenza femminile sta guadagnando una notevole forza nel mondo dei lavori di manutenzione domestici, un dato importante se si pensa che il ...

Uomini e donne anticipazioni - Ivan e Sonia tornano nel programma : Sonia e Ivan news, ritornano a Uomini e Donne: cosa è successo alla coppia dopo la scelta? Ivan e Sonia sono tornati a Uomini e Donne. anticipazioni e curiosità sulla coppia ci sono state date direttamente da Raffaella Mennoia, che ha fatto delle Instagram stories con i due ragazzi protagonisti. Dopo la scelta, non si […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Ivan e Sonia tornano nel programma proviene da Gossip e Tv.