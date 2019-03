Lazio | Inzaghi balla sulle punte dell' equilirbio

Lazio - Inzaghi spalanca le porte ai tifosi : allenamento di giovedì aperto per festeggiare il derby : La società ha deciso di dare la possibilità ai tifosi di festeggiare insieme alla squadra la vittoria nel derby con la Roma “Con la dirigenza e con l’area tecnica abbiamo deciso di effettuare l’allenamento di giovedì, in programma alle ore 15, a porte aperte. In questo modo ci sarà la possibilità di seguire la seduta dagli spalti del Campo ‘Mirko Fersini’ per abbracciare la squadra dopo questa vittoria ...

Lazio - è Caicedo l'amuleto di Inzaghi : e spunta il retroscena di mercato... : Caicedo è l'amuleto di Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, il gol decisivo nel derby gli è servito per lasciarsi alle spalle gli errori e le contestazioni. Contro la Roma è uscito dal campo con una vera e propria standing ovation del pubblico presente: ...

Capolavoro Lazio - il bello di Inzaghi : Un Capolavoro. Non c'è altro modo per descrivere il derby vinto dalla Lazio per 3-0. Una tela stesa con cura in settimana. Inzaghi maestro. In campo lampi di colore. E che colori. Una vittoria del ...

Lazio-Roma - Inzaghi : 'Gare così restano nella storia' : Un successo nel match più sentito, tre punti importantissimi per la classifica e per il morale. Un 3-0 nel derby contro la Roma che Simone Inzaghi commenta così nel post gara: "E' una vittoria che può ...

Lazio - Inzaghi : 'Questa vittoria nel derby resterà nella storia' : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - ' Questa partita può dare tanto entusiasmo, ci tenevamo tantissimo. L'...

Lazio-Roma - Inzaghi : “Serata speciale che resterà nella nostra storia” : LAZIO ROMA 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato della vittoria contro la Roma nel Derby della Capitale: “Questa vittoria può dare tantissimo entusiasmo, è una partita a cui tenevamo tantissimo. Avevamo giocato martedì sera, i ragazzi sono stati bravissimi. Volevamo regalare una serata […] L'articolo Lazio-Roma, Inzaghi: “Serata speciale che resterà ...

Lazio-Roma - Inzaghi estasiato : “serate come quella di oggi rimarranno nella storia di questa società” : L’allenatore della Lazio ha parlato nel post gara, godendosi la vittoria nel derby arrivata grazie ad una splendida prestazione dei propri ragazzi Il derby della Capitale va alla Lazio, che batte la Roma 3-0. A segnare, nel primo quarto d’ora del primo tempo è Caceido, abile a saltare Olsen e a depositare in porta il pallone del vantaggio. Alfredo Falcone/LaPresse nella ripresa segna prima Immobile su rigore e poi Cataldi nel ...

Lazio-Roma - Inzaghi : “giornata storica” : Grande successo per la Lazio nella gara di campionato contro la Roma, ecco le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN: “vittoria che può dare grande entusiasmo, ci tenevamo tantissimo, abbiamo regalato una giornata speciale ai tifosi, questa serata è destinata a rimanere nella storia del club. Luis Alberto e Correa sono stati bravi, avevo dei dubbi fino a stamattina, Immobile non era la 100%, anche Parolo aveva qualche ...

Il cielo è biancoceleste - delirio all’Olimpico e 3-0 : la squadra di Inzaghi si rilancia - il derby è della Lazio [FOTO] : 1/51 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Lazio - i convocati di Inzaghi per il derby : Immobile ce la fa : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi chiama 23 giocatori per il derby ...

Simone Inzaghi : 'Vogliamo andare in Champions' e si prepara al derby Roma-Lazio : L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia dell'attesissimo derby della Capitale, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni riguardo gli obiettivi stagionali della sua squadra. La partita di questa sera può valere una stagione intera, non solo per l'orgoglio dei tifosi, ma anche per la classifica: la Roma si trova infatti al quinto posto e la Lazio al sesto. Il distacco fra esse è di ben sei punti, ma con una vittoria della ...

Lazio-Roma - le probabili formazioni : gioca Manolas - Inzaghi al completo : LAZIO ROMA probabili formazioni – Derby della Capitale nell’anticipo di campionato di sabato sera tra la Roma e la Lazio entrambe in piena corsa per un posto nell’Europa che conta. La quarta gara della 26° giornata di Serie A, che si disputerà il 2 marzo alle 20:30 allo stadio Olimpico di Roma. Ma vediamo nel dettaglio le scelte […] L'articolo Lazio-Roma, le probabili formazioni: gioca Manolas, Inzaghi al completo ...

Derby Lazio-Roma - Inzaghi : "Non temo la Roma - servirà grande cuore" : grande attesa a Roma per il ritorno del Derby che vedrà fronteggiarsi Lazio e Roma, nella sfida valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida molto sentita con i due tecnici, ...

Lazio-Roma - lo strano derby dei 'precari' Inzaghi e Di Francesco : ... chi avrebbe il coraggio di mandar via un allenatore capace di entrare due volte in due anni tra le prime quattro d'Europa? Dall'altra parte, Inzaghi è il precario più solido del mondo . Nel senso ...