tg.la7

(Di venerdì 8 marzo 2019) E' statol'sul prezzo del. Il tavolo convocato dal prefetto di Sassari Giuseppe Marani ha chiuso un'intesa che prevede 74al, con l'impegno di un conguaglio a ...

SkyTG24 : #UltimOra #Latte, trovato l'accordo, per 74 centesimi al litro #Canale50 - TgLa7 : Latte: trovato l'accordo per 74 centesimi al litro - tg2rai : #UltimOra, trovato accordo sul prezzo del latte per 74 centesimi al litro, con l'impegno di un conguaglio a novembr… -