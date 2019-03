Lamborghini ?Huracan Super Trofeo Evo Collector | velocità e tempo

Lamborghini da corsa : Huracan Super Trofeo Evo Collector : Lamborghini continua a essere protagonista al Salone di Ginevra con la presentazione di una nuova auto speciale: Huracan Super Trofeo Evo Collector 2019, edizione realizzata da Lamborghini Squadra ...

Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo Collector 2019 : ecco l’oro nero [GALLERY] : La vettura è caratterizzata da un’inedita livrea Black & Gold realizzata in sinergia con il Lamborghini Centro Stile amborghini Squadra Corse ha presentato la Huracán Super Trofeo Evo Collector 2019, edizione speciale della vettura da competizione che corre nei campionati monomarca di Sant’Agata Bolognese. La nuova Collector è stata svelata durante un evento alla Manufacture Roger Dubuis di Ginevra, sede del prestigioso marchio ...

Lamborghini Huracán - Svelata la serie speciale Super Trofeo Evo Collector : A margine del Salone di Ginevra la Lamborghini ha scelto la sede della maison d'alta orologeria Manufacture Roger Dubuis nella città svizzera per presentare in un evento riservato la Huracán Super Trofeo Evo Collector 2019.La livrea dedicata al partner Roger Dubuis. Si tratta del modello da competizione, che abbiamo già testato in anteprima, sviluppato dalla Lamborghini Squadra Corse per il monomarca della Casa e adotta in questa ...

Lamborghini - 640 cavalli per la Huracan EVO Spyder : ... LDVI,, regala prestazioni eccezionali che seguono gli input scelti dal guidatore, dall'ambiente esterno e della modalità di guida selezionata: eccitante e divertente in modalità SPORT, da brividi in ...

Lamborghini huracan-evo Spyder al Salone dell’auto di Ginevra [+ Galleria] : Automobili #Lamborghini presenta la nuova #Lamborghini #huracanevo Spyder al Salone dell’auto di Ginevra, la versione open-top che va ad affiancare come secondo modello della gamma #huracanevo V10 la coupé lanciata all’inizio dell’anno. La Spyder adotta lo stesso controllo della dinamica della vettura e l’aerodinamica di ultimissima generazione sviluppati per il modello coupé, ed è dotata di motore #Lamborghini V10 ...

Auto : Lamborghini svela la Huracán EVO Spyder - prestazioni “en plein air” [GALLERY] : 1/28 ...

A Ginevra debutta la Lamborghini Huracan Evo Spyder : Tre le modalità di guida selezionabili: Strada, Sport e Corsa , la più estrema e, per affinità, simile al comportamento di una Lamborghini Huracan Performante. Personalizzare la Spyder Evo è, di ...

Lamborghini Huracán - Ora è la Evo anche Spyder : Il Salone di Ginevra è l'evento scelto dalla Lamborghini per presentare la Huracán Evo Spyder. A pochi mesi dal lancio della Huracán Evo, che abbiamo già guidato in anteprima, le novità tecniche sono infatti state trasferite anche sulla variante con tetto di tela, che sarà disponibile sul mercato in primavera a partire da 202.437 euro, tasse escluse. 640 CV anche per la Spyder. La Lamborghini Huracán Evo Spyder replica i contenuti della Coupé, ...

Lamborghini Huracán Evo - la prova - È la prima supersportiva del Toro connessa alla rete : 'La Evo è la prima Lamborghini supersportiva a essere connessa con il mondo ', dice il numero uno del marchio, Stefano Domenicali , durante la conferenza stampa sulla pista di Formula 1 in Bahrein. ...

24 Ore di Daytona 2019 - Lamborghini trionfa con la Huracán GT3 Evo : 'La Huracán GT3 Evo è il modo migliore per dimostrare il valore di Lamborghini nel mondo delle competizioni ci ricorda l'amministratore delegato Stefano Domenicali alla nostra domanda diretta e le ...

Lamborghini Huracan Evo Spyder - foto spia del muletto : La Florida evidentemente è una terra proficua per i tori di Sant'Agata Bolognese. Poche ore fa le Huracan GT3 di hanno regalato a Lamborghini Squadra Corse una storica seconda vittoria alla 24 Ore di ...

Lamborghini - Al volante della Huracán Evo : Lamborghini Huracán Evo, come evoluzione. E ci sta. Perché sarebbe semplicemente orribile parlare di restyling al cospetto di una supercar. E poi, lidea dellevoluzione è più che mai azzeccata, in questo caso. Perché non è questione di generici aggiornamenti o di nuovi dettagli estetici, che pure ci sono: date unocchiata al muso e alla coda, per esempio. Qui, lidea stessa di evoluzione si applica a ciò che più di tutto connota una Lamborghini, ...

Lamborghini - Al volante della Huracán Evo : Lamborghini Huracán Evo, come evoluzione. E ci sta. Perché sarebbe semplicemente orribile parlare di restyling al cospetto di una supercar. E poi, lidea dellevoluzione è più che mai azzeccata, in questo caso. Perché non è questione di generici aggiornamenti o di nuovi dettagli estetici, che pure ci sono: date unocchiata al muso e alla coda, per esempio. Qui, lidea stessa di evoluzione si applica a ciò che più di tutto connota una Lamborghini, ...

Ecco la Lamborghini Huracan autografata da Papa Francesco : Semplicemente partecipando alla lotteria facendo una donazione anche minima quindi, oltre a poterti aggiudicare una Lamborghini da sogno e unica al mondo , potrai far parte degli aiuti che ...