La Russia ha una nuova legge contro il dissenso

Firenze - addio a Nando - gatto edicolante diventato una star anche in Russia : Il micio era balzato agli onori delle cronache per la sua simpatica abitudine di restare ore e ore in un'edicola di Sesto Fiorentino, dove era diventato una vera e propria mascotte.Continua a leggere

Al Consiglio di Sicurezza dell’ONU Russia e Cina hanno bloccato una risoluzione che chiedeva nuove elezioni in Venezuela : Al Consiglio di Sicurezza dell’ONU Russia e Cina hanno bloccato una risoluzione degli Stati Uniti che chiedeva nuove elezioni in Venezuela. Nella stessa seduta, una risoluzione proposta dalla Russia che chiedeva di riconoscere il governo di Nicolas Maduro come coordinatore

Russia. Per punizione lascia il figlio di 6 anni chiuso in una borsa in una foresta sottozero : Il piccolo è stato trovato vicino a un'autostrada a nord di Mosca dopo aver passato la notte nella foresta. La madre lo aveva costretto ad entrare in un grosso borsone e poi gli aveva legato testa e braccia con dei sacchetti di plastica. "Lo ha fatto perché dice che sono stato scortese" ha raccontato il bambino.Continua a leggere

Basket 3×3 - sorteggiati i gironi dei Mondiali 2019 : tra le donne Italia con Russia - Ucraina - Indonesia e una qualificata : Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali maschili e femminili di Basket 3×3, che si svolgeranno ad Amsterdam dal 18 al 23 giugno e in cui l’Italia, nel torneo riservato alle donne, detiene il titolo iridato. Le azzurre sono state sorteggiate nel girone D, contro Russia, Ucraina, Indonesia e la terza classificata del torneo di qualificazione che si svolgerà a Porto Rico. A prima vista appare un girone da prendere con la dovuta ...

Lavrov : Russia ha interesse in una UE forte e indipendente - : ... il desiderio di indipendenza, autosufficienza e sovranità dell'UE in materia di difesa e sicurezza è naturale e generalmente positivo in termini di rafforzamento della multipolarità del mondo". "...

Alle 11 una diretta imperdibile con la Russia post-apocalittica di Metro Exodus : La giornata delle dirette di Eurogamer.it parte a brevissimo con una live davvero imperdibile che ci trasporta nella Russia post-apocalittica ispirata ai romanzi di Dmitry Glukhovsky. È tempo di dare un'occhiata da vicino all'atteso Metro Exodus.Dopo averne parlato in dettaglio nella nostra recensione, abbiamo deciso di mostrarvi il gioco proprio nel giorno di lancio su PC (Epic Games Store), PS4 e Xbox One. Questo terzo capitolo del franchise ...

Cremlino : nessuna fuga capitali da Russia - solo libera circolazione : Mosca, 12 feb., askanews, - L'uscita di capitali dalla Russia attualmente osservata è dovuta alla loro libera circolazione, senza tale misura, l'economia di mercato è impossibile, ma la situazione macroeconomica nel paese è assolutamente stabile. Lo sostiene il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. . Il commento dopo che la Banca centrale ...

La Russia vuole disconnettersi da Internet e creare una sua Rete : La Duma, la Camera bassa del Parlamento, ha approvato in seconda lettura il disegno di legge presentato lo scorso dicembre e battezzato 'Programma nazionale di economia digitale' che chiede i ...

BieloRussia - tragedia a scuola : ragazzo uccide una professoressa e un compagno - due feriti : Un intero Paese, la Bielorussia, è sconvolto per ciò che è accaduto lunedì mattina a Stolbsty, una piccola città situata a circa 65 chilometri a sudovest dalla capitale Minsk. È dovuto intervenire il ministro dell’Interno Igor A. Shunevich per spiegare ai media la dinamica dell’aggressione che ha portato alla morte di una professoressa e di un suo alunno. Secondo le prime ricostruzioni, uno studente di un istituto superiore della cittadina si ...

Donald Trump - scandalo Bezos e tensione con la Russia mostrano il declino di una nazione : Donald Trump e il sogno americano che sta tramontando. L'emblema di un paese ormai arrivato alla fine della propria epopea. Una nazione ormai avviata al proprio destino e allo sbando, guidata da un Presidente che è vittima del suo ego smisurato. Trump rischia di essere il Presidente meno amato e peggiore della storia americana. L'ultimo scandalo in ordine di tempo arriva dalle parole del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, che accusa David Pecker, ...