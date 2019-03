La mossa di Conte | lettera alla Telt prima dei bandi

La mossa di Conte : lettera a Telt prima dei bandi : Ecco la mossa del premier Giuseppe Conte. Una lettera alla società Telt per illustrare la posizione del governo italiano. "Presto conoscerete le mie determinazioni sulla Tav": dice il presidente del Consiglio prendendo su di sé tutta la responsabilità del momento. Tanto che nelle prossime ore, certamente prima del consiglio di amministrazione di Telt convocato lunedì mattina per dare o meno il via alla pubblicazione ...

Giuseppe Conte - mossa disperata sulla Tav : 'Decido io - poi voi...'. M5s nel sacco : Anche il premier e il ministro dell'Economia lo sanno, come sanno che in ballo ci sono 800 milioni di euro di fondi Ue che si volatilizzerebbero in caso di 'No' all'alta velocità Torino-Lione. L'...

Giuseppe Conte - mossa disperata sulla Tav : "Decido io - poi voi...". M5s nel sacco : "Decido io, poi starà a voi smentirmi o meno". Giuseppe Conte ha provato la mediazione, per 5 ore. Ma di fronte al muro del Movimento 5 Stelle, irremovibile sul no alla Tav, ha scelto di procedere con le maniere forti, cercando un'ulteriore sponda dalla Francia, a cui ha chiesto un confronto sui cos

Diciotti - la mossa di Maurizio Gasparri in giunta : assist a Salvini - in ballo pure Di Maio e Conte : Novità sulla richiesta del tribunale dei ministri di Catania di procedere contro Matteo Salvini sul caso Diciotti. Il presidente della giunta per le immunità del Senato, Maurizio Gasparri, ha reso noto che informerà la presidente del Senato affinché invii ai giudici di Catania gli atti firmati dal p

Emmanuel Macron contro l'Italia Sergio Mattarella furioso con Giuseppe Conte : la telefonata - mossa disperata : Una "grave, inutile e dannosa crisi diplomatica". Il retroscena dal Quirinale di Repubblica dipinge un presidente Sergio Mattarella preoccupato e arrabbiato con il governo per lo scontro inaudito con la Francia. Prima ancora che il presidente francese Emmanuel Macron inasprisse le tensioni, facendo

Scontro Italia-Francia - l’Eliseo : “Ministri da Macron? Il premier è Conte”. Di Maio : “Rivendico la mia mossa sui gilet gialli” : L’incontro Salvini-Macron? “Il premier italiano è Giuseppe Conte“. La tensione diplomatica tra Parigi e Roma? “Le frasette polemiche non hanno impedito all’Italia di entrare in recessione”. Il Tav Torino-Lione? “Permetterà alla terra elettorale di Salvini di stare meglio”. Le risposte del portavoce del governo francese Benjamin Griveaux sono lo specchio degli attuali rapporti istituzionali tra ...

Giuseppe Conte - il vero piano di Macron contro l'Italia : la mossa sporchissima del Galletto : La decisione di Emmanuel Macron di richiamare l'ambasciatore francese in Italia non sembra aver sconvolto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che anzi si è detto "stupito, non irritato", mentre tornava dalla visita in Libano al contingente italiano. Mentre alla Farnesina c'è Enzo Moavero co

Torino - flash mob contro il fast food all'università : agenti in tenuta antisommossa respingono i contestatori : Tensione al centro Aldo Moro: cento studenti, poi sgomberati, occupano il "Burger King" aperto di recente in locali concessi dall'Ateneo

Una pagina con contenuti sessisti verrà rimossa da tutti i libri di scuola della Malesia : Spiegava alle bambine di proteggere i «propri genitali» per non disonorare loro stesse e la loro famiglia, il governo ha deciso che sarà sostituita dopo molte proteste