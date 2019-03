La mossa di Conte | lettera a Telt prima dei bandi

huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) Ecco ladel premier Giuseppe. Unaalla societàper illustrare la posizione del governo italiano. "Presto conoscerete le mie determinazioni sulla Tav": dice il presidente del Consiglio prendendo su di sé tutta la responsabilità del momento. Tanto che nelle prossime ore, certamentedel consiglio di amministrazione diconvocato lunedì mattina per dare o meno il via alla pubblicazione deidi gara, il presidente del Consiglio potrebbe mandare unaproprio alla società, che si occupa della realizzazione dell'Alta velocità Torino-Lione, mettendo per iscritto la decisione. Sia se ci sarà un nuovo incontro con Matteo Salvini e Luigi Di Maio sia se non ci sarà.In queste ore è in corso un lavoro certosino. È questione di virgole, di parole e di dettagli per, casomai, ...

GianfrancoDura3 : ECCO LA...MOSSA DEL CONTE - sergiocap71 : Conte deve fare una mossa a sorpresa lunedì mattina: dimettersi, lasciare il paese andare alle urne e intanto lanciare un suo partito - antoniomonaca : L'ultima mossa di salvini per arrivare allo scacco matto: spingere i 5 stelle a dire si alla TAV. E loro,... -