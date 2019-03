La mappa di Fortnite nasconde insidie | due punti portano alla morte istantanea

Fortnite : Come funziona la mappa del tesoro : Con il recente aggiornamento e la Stagione 8 di Fortnite a tema piratesco, è stata introdotta la mappa del tesoro. Scopriamo insieme Come funziona. Fortnite: Guida alla mappa del tesoro La mappa del tesoro cela la posizione di un bottino all’interno della mappa di Fortnite. Prima di tutto dovrete procurarvi l’oggetto in questione, quindi esplorate la mappa di Fortnite per trovarla, dopo di che seguire le indicazioni per ...

Inattesa novità per Fortnite Stagione 8 : la zona Sharky Shrubs potrebbe ampliare la mappa : La Battle Royale di Epic Games è sempre più vicina alla sua evoluzione. Fortnite Stagione 8 sarà il prossimo passo verso il tradizionale rinnovo programmato dal team di sviluppo americano. Rinnovo che avverrà dal 26 febbraio, subito dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 8.0.0. E se è vero che leak e ipotesi sulla prossima Stagione non mancano di certo, allo stesso modo anche oggi possiamo fantasticare su alcune delle novità in arrivo. Dopo ...

mappa di Fortnite Stagione 8 svelata in anticipo - come cambierà? : Il futuro della Battaglia Reale targata Epic Games è sempre più vicino. E fa rima con Fortnite Stagione 8. I giocatori su ogni piattaforma, da PlayStation 4 a Nintendo Switch, attendono infatti la prossima Stagione del titolo, mentre sono attive le tante novità messe sul piatto dal team di sviluppo in occasione di San Valentino. Una season, l'ottava, che inizierà il 26 febbraio e che come da tradizione porterà con sé Sfide inedite e molto ...

Fortnite : una mappa creata da un fan riporta tutti i punti di interesse inseriti fino ad oggi nel gioco : Un utente Reddit ha creato una mappa contenente tutti i punti di interesse inseriti in Fortnite fino ad oggi, se siete giocatori di lunga data probabilmente avrete un po' di nostalgia vedendo la mappa in questione.Come riporta FortniteINTEL, di seguito vi riportiamo tutti i punti di interesse divisi per stagione, oltre ovviamente all'immagine riguardante la mappa: Stagione 1 Read more…