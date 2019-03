La forza della cultura | un milione e mezzo di occupati | il 16% del Pil

Snowboard - Coppa del Mondo Scuol 2019 : ultimo PGS della stagione - Roland Fischnaller punta a rafforzare la leadership nella generale : Domani a Scuol (Svizzera) si svolgerà l’ultimo PGS della stagione, che sarà anche il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, prima della tappa conclusiva a Winterberg (Germania), dove si disputeranno invece le prove di PSL. Gare che avranno quindi un’importanza ancora maggiore, perché saranno decisive per decretare i vincitori delle varie classifiche. In questo senso nella squadra azzurra c’è grande attesa per Roland ...

Donne come noi - la forza della bellezza è in scena con una portentosa Tosca : Quando ero piccolo la festa delle Donne, l'8 marzo, mi lasciava interdetto. Parlo di quando ero bambino, una vita fa. Lo stesso tipo di sensazione, scopro, che oggi provano i miei figli più piccoli. La classica domanda che pongono, e che suppongo all'epoca ponessi anche io è: “E la festa dell'uomo quand'è?”. La risposta, immagino allora un po' meno perentoria di oggi, “Tutto il resto dell'anno” non è abbastanza chiara, quando sei un bambino. ...

Napoli - l'ingenuità di Koulibaly : il limite della forza d'urto : Non si contiene mai, Kalidou Koulibaly, e scende a prendere in tackle Schlager, in un eccesso di zelo, si prende un giallo, era diffidato e quindi salterà il ritorno. Ma nel suo errore c'è la sua ...

Voto di scambio - forza Italia all'attacco della legge : 'Così stop a campagna elettorale. Parlamento sarà in galera' : Per Mario Occhiuto la legge del Voto di scambio ' scoraggia l'attività politica sul territorio e condanna molte zone all'isolamento. Chi andrà ad avvicinare certi cittadini, a fare campagna ...

La Consulta rafforza lo “scudo” per i parlamentari : serve ok della Camera di appartenenza anche per utilizzo tabulati : A sedici anni dalla sua approvazione il Lodo Schifani, più volte finito davanti alla Consulta che ha dichiarato parzialmente illegittimi alcuni articoli, regge all’urto di una eccezione di costituzionalità sollevata dal gip di Bologna nell’ambito del processo Aemilia e nei cui atti erano confluiti i tabulati telefonici dell’ex senatore di Idea Carlo Giovanardi. L’ex ministro è indagato per minaccia a corpo politico, ...

Luke Perry nei ricordi del cast di Riverdale e Beverly Hills 90210 : “Una forza della natura - il miglior papà della tv” : Luke Perry è morto lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei fan e dei suoi colleghi. Il cast di Riverdale, serie dove interpretava il papà di Archie, Fred Andrews, e i produttori della CW hanno deciso di interrompere momentaneamente le riprese della terza stagione. L'attore, 52 anni, è morto il 4 marzo, pochi giorni dopo aver subito un forte ictus e essere stato ricoverato in ospedale. Al suo capezzale vi erano la fidanzata Wendy Madison ...

Che tempo che fa - John Turturro è Guglielmo ne "Il nome della rosa" : "E' un uomo di fede con la forza della conoscenza" : John Turturro è stato ospite di "Che tempo che fa" nella puntata di domenica 3 marzo 2019, in occasione dell'inizio di "Il nome della rosa", in onda da domani, alle 21,10, su Rai Uno."Un capolavoro" assicura Fazio che ha già visto la fiction in 4 puntate. prosegui la letturaChe tempo che fa, John Turturro è Guglielmo ne "Il nome della rosa": "E' un uomo di fede con la forza della conoscenza" pubblicato su TVBlog.it 03 marzo 2019 23:04.

Il segreto della forza di Putin : Un ideologo del Cremlino spiega come si tiene in piedi un sistema apertamente autoritario e protettivo nei confronti dell’economia informale come quello russo. Leggi

Legittima difesa - slitta l’esame della legge alla Camera : protesta forza Italia : slitta l'esame della proposta di legge sulla Legittima difesa alla Camera: l'Aula di Montecitorio ha deciso di rinviare di una settimana la discussione. protesta Forza Italia: "Chiedete lo slittamento solo perché non siete d'accordo". Il Pd accusa: "Il rinvio impedirà una discussione seria con il contingentamento dei tempi".Continua a leggere

Nessun uso della forza in Venezuela - nuove sanzioni Usa. Pressing internazionale su Maduro : sanzioni piu' forti contro dirigenti di Caracas, blocco degli asset esteri delle aziende Venezuelane, prima tra tutte la petrolifera Pdvsa, nuovi appelli alle Forze Armate perche' prendano le distanze da Nicolas Maduro, ma Nessuna ipotesi di un intervento militare per risolvere la crisi in Venezuela. I paesi del gruppo di Lima, riunito a Bogota' con l'opposizione di Juan Guaido' ed il vicepresidente americano Mike Pence, alzano i toni e la ...

Corea del Nord - fedelissimo del regime : “Il rimpatrio forzato della figlia dell’ambasciatore? Chi lo ha detto è un traditore” : “Thae Yong Ho viene stipendiato dall’intelligence della Corea del Sud. Dopo avere ricevuto denaro per disertare, la sua unica possibilità è di diventare un portavoce della propaganda contro la Corea del Nord, altrimenti non potrebbe sopravvivere nel capitalismo selvaggio”. Per Alejandro Cao de Benós, fondatore della Korean Friendship Association, le dichiarazioni di Thae Yong-ho, ex numero due dell’ambasciata della Corea del ...

