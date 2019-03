La donna vista dai ragazzi dell' Anffas di Modica

8 Marzo - la donna dal punto di vista dell’uomo : multitasking - determinata e complice : Per il 77% dei maschi italici la donna di oggi è capace di conciliare più ruoli (tanto madre quanto sempre più protagonista nel mondo del lavoro), è in grado di ascoltare l’uomo e dargli consigli (70%), sa quello che vuole ed è quasi sempre in grado di ottenerlo (70%). Ma ancora 1 uomo su 3 la percepisce “meno mamma e meno moglie” (32%), così come la presa di consapevolezza del sé, per il 38% dei maschi italiani ha contribuito a renderla meno ...

Matilde Brandi parla della madre malata in tv. Dopo l'intervista la donna muore. "Sei volata via" : "Si spegne giorno si spegne. Ora rifiuta anche il cibo. È una malattia maledetta e non c'è cura. Mia mamma era un treno, ora vederla in quel letto mi fa stare male. Io penso che capisca perché a volte piange, ma spero che non capisca, magari vive nel suo mondo". Per la prima volta, nel salotto di Silvia Toffanin, Matilde Brandi aveva parlato della malattia della madre, affetta da Alzheimer. Si era commossa in studio e aveva ...