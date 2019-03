La decima stagione di Modern Family | da stasera su FOX

The Walking Dead - ci sarà una decima stagione : Nonostante sia ancora una delle serie più seguite e chiacchierate anche negli ultimi anni, in molti erano preoccupati per il destino di The Walking Dead. Gli ascolti sempre calanti e alcuni forti assestamenti, come la recente dipartita di un personaggio fondamentale come Rick Grimes (destinato però a altri film della saga), avevano fatto ipotizzare una conclusione da consumarsi con questa nona stagione in corso. Invece in queste ore è arrivata ...

SHAMELESS - Ci sarà la decima stagione! : Annuncio a sorpresa di Showtime: SHAMELESS rinnovata per un'altra stagione!L'annuncio è arrivato: SHAMELESS avrà una decima stagione diventando, così, la più lunga serie di sempre su Showtime!E' stato Gary Levine, Presidente della sezione Intrattenimento del network, a dare la notizia ieri durante il Television Critics Association's Winter Press Tour.Mentre sono ancora in onda gli episodi della seconda parte della nona stagione, sappiamo già che ...

The Walking Dead 10 : data di uscita in Italia - anticipazioni - cast e news sulla decima stagione : The Walking Dead 10 è un argomento molto discussi dai fan di questa serie americana, che ha ottenuto un grandioso successo sul pubblico amante del zombie horror. Dal 2012, data della sua prima produzione, la serie non ha mai smesso di far parlar di sé. Frank Darabond ha ideato un mondo dai toni post-apocalittici, in cui dei superstiti si trovano a dover fronteggiare un esercito di zombi, e dal cui soggetto è riuscito a trarne ben 9 stagioni. Da ...