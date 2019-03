' La crisi è già aperta' Il tam tam del M5s costringe Salvini a rompere il silenzio

Tav - Buffagni : «La crisi? Già aperta». Salvini : «No e nessuna nostalgia» : Non si placa la tensione sulla Tav all'interno del governo. «Sono rimasto molto interdetto», dice Di Maio dopo il muro alzato da Salvini a qualsiasi ipotesi di stop alla Torino-Lione....

Tav - Buffagni (M5s) : "E' chiaro - la crisi è già aperta" |Salvini frena : "Nessuna crisi e nessuna nostalgia del passato" : "Cosa stia succedendo all'interno del governo è chiaro: non è che ci sia da aprire una crisi, la crisi è già aperta". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Stefano Buffagni. Di Maio alla Lega: "Ci vuole serietà, quest'opera non sta in piedi dal punto di vista tecnico".

Tav - Buffagni (M5s) : “Non c’è da aprire una crisi di governo - è già aperta. Difficoltà c’è - è evidente” : “Cosa sta succedendo è chiaro: non è c’è da aprire una crisi, credo sia già aperta. Lo avevano scritto tante volte, adesso la Difficoltà c’è e lo diciamo apertamente”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, intervenendo alla presentazione alla Camera del libro Il sentiero stretto… e oltre dell’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. Con loro anche l’ex presidente ...

Tav - Buffagni : la crisi è già aperta : 18.57 "Credo che non ci sia da aprire una crisi,una crisi è già aperta. Nei giorni scorsi ne avevano scritto i giornali e noi dicevamo che non ne sapevamo niente.Adesso un po' di difficoltà c'è, lo diciamo apertamente". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Buffagni (M5S). "Non esiste alcun vantaggio economico o ambientale.Lo dicono i numeri e Salvini lo sa benissimo. Quindi, se vuole far saltare il governo per altre ...

Tav - Buffagni (M5s) : "E' chiaro - la crisi è già aperta" | Di Maio a Salvini : "Governo messo in discussione ma ci vuole serietà" : "Cosa stia succedendo all'interno del governo è chiaro: non è che ci sia da aprire una crisi, la crisi è già aperta". Così sottosegretario alla presidenza del Consiglio Stefano Buffagni. Di Maio alla Lega: "Ci vuole serietà, quest'opera non sta in piedi dal punto di vista tecnico".